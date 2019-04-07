台幣300元換上生活韓服走進花海　濟州島「春天花季慶典」攻略來了

▲濟州島上孝園可以租借生活韓服，入園參觀鬱金香慶典。

記者賴文萱／韓國濟州島報導、攝影

韓國濟州島有著陽光、大海以及四季分明的景色，是韓國人心中最佳的國旅度假勝地。在春季時，濟州島上開滿各式各樣的花，櫻花、油菜花、鬱金香接力盛開，《ETtoday旅遊雲》這次在濟州島直擊各種花季盛況，其中，在上孝園賞花時，還可以租借「生活韓服」入園，化身韓國小仙女走入花中。

1.上孝園（상효원）鬱金香慶典 2019.03.01~04.07

▲上孝園種植有7萬株鬱金香，春季時會舉辦鬱金香慶典。

上孝園是一處匯集濟州島自然原生態自生植物的寶庫，園區裡頭會依照季節種滿各式不同的花卉，春季有鬱金香、夏季有繡球花、秋季有菊花、冬季有山茶花。上孝園「鬱金香慶典」在每年3～4月登場，園區內種植有7萬株鬱金香，事實上鬱金香花期原本僅有15天，但在經過改良培養後，開花盛況可以維持到1個月之久。

▲▼上孝園內有佈置各種拍照場景，拍起美照，更活潑有趣。

在鬱金香慶典期間，園區內也設計有許多供人拍照的場景，有木椅、畫框，更有寫著各種韓文句子的小布條，隨手一拍就好像明信片一樣，完全可以殺光手機記憶體。

▲▼園區內隨處都裝飾有寫著韓文的小布條，讓鬱金香慶典更有韓系浪漫。

來到韓國，許多人會體驗換穿韓服拍照，但在上孝園則是能體驗到「生活韓服」。什麼是生活韓服呢？就是將原本正統韓服經過改良後，變成比較簡單的款式，不過上衣仍保有韓服感覺，下身則是搭配紗裙，穿起來會比較現代、可愛。

▲▼上孝園可以租借生活韓服，上下身能隨個人喜好自由搭配。

上孝園韓服租借費用相當便宜，租借只要1萬韓元（約台幣271元），除了衣服外，園區還會提供花圈作為搭配，租借也不限時間，可以徹底拍好拍滿。

上孝園（상효원）

地址：濟州道西歸浦市山麓南路2847-37（제주특별자치도 서귀포시 산록남로 2847-37）

2.加時里油菜花慶典

▲加時里油菜花慶典擺設有相框的裝置藝術，很適合閨蜜、情侶在這留下紀念美照。

提到濟州島，一大片黃澄澄油菜花田的印象就會馬上浮現出來，這是因為油菜花花季的時間較長，從冬天約12月開始，能一路持續盛開到春季約4月左右。其中，在加時里的「油菜花慶典」占地相當廣大，不用人擠人排隊拍照，找好一處無人角落，就能拍出沒有路人的花田美景。

▲▼加時里油菜花慶典占地廣大，現場還可以騎著白馬漫步花海。

在慶典期間，花田裡頭除了有擺設各種拍照裝置藝術，能拍出很具特色的照片外，在這裡還可以體驗騎著白馬在花田漫步的愜意。另外，在加時里周邊還有許多白色大風車，作為拍照背景，也能讓畫面更加豐富。

▲春季就到濟州島一起走花路吧。

加時里油菜花慶典

地址：濟州特別自治道西歸浦表善面加時里 381-15（제주특별자치도 서귀포시 표선면 녹산로 381-15）

3.咸德犀牛峰

▲藍色大海與黃澄澄油菜花田，構成濟州島最經典的景色。

藍色漸層的大海與黃澄澄的油菜花同時並存，這樣的美景，就出現在咸德犀牛峰上。犀牛峰鄰近咸德海水浴場旁邊，是濟州島上的一處小火山，雖說是山峰，但山脊平緩，並不會很陡峭難爬。春季時，上頭一大片油菜花大爆發，在海風吹拂下隨處搖曳，畫面相當療癒。

▲▼位於高處的油菜花田，毫無遮蔽物，隨手一拍就像明信片一樣動人。

只要沿著步道走上，就能抵達最佳美景拍照地，藍天、大海、白雲、細白沙灘，再增添油菜花的黃色，成為濟州島非常經典的畫面之一。

咸德犀牛峰

地址：제주시 조천읍 함덕리 169-1

4.抗蒙遺址

▲抗蒙遺址近年來種植大片花海，春季可以賞油菜花美景，特別的是中央還種有一棵孤獨的樹。

歷史上，濟州島曾經被蒙古人入侵過，為紀念當時對抗蒙古人的一切，就建立了展示館及紀念碑。近幾年來，抗蒙遺址開始隨著季節種植各種花草，也成為韓國人熱門的打卡勝地。在春天時，這裡同樣也種有一大片油菜花田，其中，在正中央還特別種植一棵「孤獨的樹」，拍照起來更顯美感。

▲▼抗蒙遺址的油菜花田與孤獨的樹。

抗蒙遺址

地址：地址：제주시 애월읍 항파두리로 50