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8月票價會飆漲？去迪士尼玩要看時間　最好、最差月份曝光

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▲迪士尼星際大戰樂園內部。（圖／disneyparks官方網站）

▲迪士尼星際大戰樂園內部。（圖／disneyparks官方網站）

文／麗塔

網路上每年都會出現一些前往迪士尼的旅遊建議，而今年（2019）迪士尼許多園區都有新的設施，像是星際大戰主題樂園將於八月開幕，迪士尼樂園官方部落格也公佈類似的訊息。

由於官方也正靜候、預測星際大戰樂園的觀光客數量，並會公佈在網站上面，也因此，園方人員建議旅客先訂閱網站的信件，這樣旅客就可以收到最準確的旅客預測數量；除了新園區開放會影響遊客人數之外，迪士尼也會根據當月是否有特殊活動或是氣候的遊客數變化等等原因製作一份遊客月曆。

旅客可以參考針對2019年所做的預測：

1. 最差的2個月份

7月：由於剛好遇到美國的獨立紀念日，很多人會選擇這時候到迪士尼渡假，可想而知，迪士尼會擠爆。跟8月沒有太大的差異，7月一樣很熱又潮濕。

8月：這個月份前往佛州迪士尼，本身就是個非常艱鉅的任務，因為這時候的加州既熱又潮濕，有時候還會有颶風，所以大部分的人都同意盡量避免8月去迪士尼；除了天氣之外，8月底的最後2個禮拜，是每年迪士尼遊客量最大的時間點，票價會飆漲。

2. 最好的兩個月分

11月：另一個遊迪士尼的最好月份是11月中，因為氣候非常舒爽，唯一一個小缺點就是聖誕節氣氛比較沒有那麼濃厚。

12月：許多達人都建議12月前2個禮拜是造訪迪士尼滿好的時間點，旅客數會相對比較少。

關鍵字： 迪士尼 國外旅遊 旅遊新知 麗塔

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