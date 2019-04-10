非冷凍肉片！嘉義宛如咖啡館的鍋物專賣店　主打現切冷藏肉

點評：好想衝到嘉義去吃肉肉喔～

文、圖／規小孫

這間約莫在去年冬天就席捲俺朋友圈各大版面（Facebook、IG）的「大好冷藏熟成肉火鍋專門」，我們跨年連假終於吃到囉～哈哈哈哈！你（妳）一定會說，跨年吃到現在才 Po 文是怎樣？！你懂的～有些事情是需要看心情的（明明就是自己懶XD

這一兩年我們很喜歡回嘉玩，很多人都會問我們，嘉義這麼近何必玩個兩天呢？！當天來回不是就好了嗎？！說真的～嘉義真的不遠，離台中大概一小時的車程，超舒服的！但嘉義的民宿飯店也超便宜的啊！多住一個晚上，就可以多吃幾間嘉義美食，甚至逛逛文化路夜市，多好啊～所以除了固定會回台南玩之外，我們線在也多了一個固定行程，就是「回嘉」！誰叫嘉義越來越多超棒的店！^~^

從朋友圈發現這間「大好冷藏熟成肉火鍋專門」之後，自己就一直心心念念下次回嘉義一定要來！還記得第一眼看見它，就讓我們覺得「天啊～好美啊！」，這怎麼可能是間火鍋店？！根本是間咖啡館了啊！後來上網去查，看到了 瑪格 的文章，才發現「大好冷藏熟成肉火鍋專門」居然是「嘉義觀止燒肉」的新作品～難怪氣質這麼好！難怪會主打現點現切的「冷藏肉」，而不是一般火鍋店用的冷凍肉品。

低調的「大好冷藏熟成肉火鍋專門」門口，讓人走過路過都沒想過是間火鍋店～推開門走進來，狹長型的室內空間，多以吧檯式的高腳椅座位呈現，另外還有幾張四人桌的桌型。個人覺得這空間很適合情侶、姐妹淘兩三個來用餐！就算是一個人來，也很ok！^~^

這台就是「大好冷藏熟成肉火鍋專門」的切肉機，所有店裡食用的肉片都用它來切片～一旁的冷藏冰箱放置的便是各類肉品，清楚可見的肉品加上現點現切的「開放式」觀感，給人的感覺就是安心！

Menu 很簡單，除了火鍋套餐之外，也有一些單點的選項。那天我們倆都點了#蓮貞豚梅花＄390，且鍋底都選了麻辣（＋100）！另外還點了兩瓶冷泡茶，忘了多少錢XD

因為坐在吧檯的位置，所以我們很隨性的記錄這一篇（畢竟會拍到店員，實在不好意思）～簡單的拍了幾張照片，卻有很多畫面是自己現在看了，依舊在心裡有點喜歡的。

譬如「大好冷藏熟成肉火鍋專門」的冷泡茶，和那花邊玻璃杯。猶記一為金萱烏龍、一為日月潭紅茶？！價格約為 ＄60～80，老實說不算便宜，但真的是好茶！用上好杯子裝盛，更讓品茶的每一口滋味更加分許多：）

不得不說「大好冷藏熟成肉火鍋專門」的美，是一種從裡到外、從設計到器皿都讓人為之迷戀的美。大理石的桌面本就好看，但那些盛裝食材的每一個盤皿更讓人流連往返～從個人用的碗、盤，到放置冬粉的東方味、放置肉片的日本味、放置山茼萵的自然味，都讓人看見混搭依舊很美的餐桌美學，不得不讚賞一下選擇這些器皿的人，肯定和我們一樣很假掰？！XD

除了器皿給人心情好好的感受外，食材新鮮更是我們深愛「大好冷藏熟成肉火鍋專門」的原因。從菜盤到單點的山茼萵，從冷藏肉到白飯換成的烏龍麵、冬粉來說，都讓我們從這些簡單不過的食材，吃到嘉義觀止燒肉的品質延續，不推薦給大家真的說不過去～

尤其這梅花豬！！！光看那一片片現點現切的「粉紅色」就讓我的一整顆心都被融化了～～～放進鍋子裡一煮，那肉彈的感覺竟可以從「川燙」肉片的動作裡感受到，輕輕一抖「好彈好彈」！入口咀嚼更是內心讚嘆！天啊～這滿富肉汁且彈牙、有嚼勁的口感怎麼這麼好，真的和冷凍肉片很不一樣～難怪現在台中也漸漸出現這種「冷藏肉品專賣店」，吃過真的會明白！冷藏肉比冷凍肉好吃太多太多XD

被自己放在電腦裡很久的「大好冷藏熟成肉火鍋專門」，趁最近有點冷、有點雨的春天分享給大家～前幾天下雨真的會讓人很想吃火鍋！如果你（妳）也是愛吃鍋一族，下次到嘉義玩不仿來這試試，很美很有氣質的大好冷藏，吃得到好好吃的冷藏肉喔～！

大好冷藏熟成肉火鍋專門

地址： 嘉義市彌陀路282號

電話：05－2770208

營業時間：11：30～14：00、17：30～19：00