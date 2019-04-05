草地賞星空、免費聽排灣天籟古謠！滿州山谷音樂季最後一天

▲初夏天琴座流星雨即將登場。（圖／小墾丁渡假村提供）



旅遊中心／綜合報導

小墾丁渡假村於今（5日）舉辦首屆滿州山谷音樂季，湧入近千名樂迷，明天是最後一天開唱，想聽排灣古謠天籟絕對要朝聖。除了能賞星星、聽排灣古謠能迴盪山谷，現場還安排了原住民石板烤肉、飾品、皮革、背包與手繡等精美小物與美食，展現南排灣文化之美。

▲滿州山谷音樂季4月5、6日兩天免費開唱。（圖／小墾丁渡假村）



小墾丁渡假村是著名的觀星景點，4月16日至4月25日的天琴座流星雨與活躍於於4月19日至5月26的寶瓶座流星雨即將登場，預計將是每小時50顆以上的流星雨，追流星、賞銀河是屏東最浪漫的夜生活。

為了迎接初夏流星雨到來園方自辦了「滿州山谷音樂季」，從晚上6點到10點熱力登場，邀請排灣族歌手，像是有卓秋琴、吳永勝、徐妹、巴魯、吸引力樂團、到底樂團與399樂團等聯手獻唱，其中，參與表演的吸引力樂團來自來義鄉古樓村，他們創立至今已經十六年，都是同一村庄熱愛搖滾樂與寫歌的人，歌詞以排灣族母語為主，是國內罕見的排灣族搖滾樂風，滿州山谷音樂季星空下開唱為流星雨揭開序曲。

小墾丁渡假村

地址： 947屏東縣滿洲鄉中山路205號

電話： 08 880 2880