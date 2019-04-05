候機一起讀繪本、逛Hello Kitty　桃園機場遛小孩好去處

▲桃園機場親子候機室。（圖／昇恆昌提供）



旅遊中心／綜合報導

在機場候機時，除了逛免稅商店、滑手機，在機場裡多逛逛也會發現新天地，桃園國際機場就有22間獨一無二的台灣特色主題候機室及各項服務設施，甚至還有小朋友愛的Hello Kitty候機室、迪士尼專賣店，下次出國有時間別忘了順便去逛逛。

桃園機場公司與昇恆昌共同打造融合台灣特色的候機室，今年桃園國際機場獲得被譽為「航空界奧斯卡」的英國非營利獨立調查機構Skytrax，從全球550座機場中獲2019年全球最佳機場排行第13名。第一航廈有台灣之光、台灣之美為主題，邀請陳忠正老師、楊莉莉老師等大師打造 14 間特色候機室。第二航廈也有飛閱、台灣音悅、台灣禮好、Hello Kitty等主題候機室，全區共計22間候機室。

▲Hello Kitty主題候機室。（圖／記者黃克翔攝）



針對親子旅客機場內打造許多親子空間與共讀空間，像是第一航廈的童心世界迪士尼專賣店，擁有米奇、米妮、史迪奇、小熊維尼及Hello Kitty機場限定商品，以及大小朋友最喜愛的迪士尼兒童遊戲區。第二航廈則環遊世界Hello Kitty候機室，獨家與日本三麗鷗公司合作，空間結合Kitty造型候機椅、彩虹劇場、兒童遊樂區及拍照專區。

▲四月起有兒童繪本好餓的毛毛蟲主題。



此外，從兒童連假4月到9月底攜手信誼基金會推出「一起看書吧！」特展，空間融入國際知名繪本「好餓的毛毛蟲」等可愛元素，還有互動遊具區、互動迷宮遊戲及趣味拼圖，打造機場裡的小小親子樂園。