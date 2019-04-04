連假首日湧入3萬人搶便宜　劍湖山急宣布：延長營業時間

▲兒童連假第一天民眾瘋出遊，各大遊樂園更是推出優惠搶客，雲林劍湖山世界就是其中之一。（圖／劍湖山提供）

旅遊中心／綜合報導

兒童連假第一天民眾瘋出遊，各大遊樂園更是推出優惠搶客，雲林劍湖山世界日前祭出對中身分證字號「5、2、1」享優惠價99元起，園區湧進上萬人，將現場擠得水洩不通。為因應假日人潮，劍湖山稍早於粉專上宣布，將原本樂園開園時間從下午延長營業至18:20，明（5）天也會因應人潮彈性處理，採現場公告。

▲劍湖山世界開園時間延長營業至18:20。（圖／翻攝自劍湖山世界粉專，下圖同）

劍湖山世界兒童連假第一天就湧入近3萬人潮，從今（4）早上至今，前往樂園排隊入園車潮綿延10多公里，行車速度約3、40公里，園區10個停車場3,000個車位至中午時間全滿，園區周遭聯外道路兩側都停滿車輛，警方於午後開始加派警力展開交管，呼籲遊客配合警方交管疏導。

▲雲林劍湖山世界日前祭出對中身分證字號「5、2、1」享優惠價99元起。



配合兒童節連假，劍湖山推出對中身分證字號「5、2、1」入園優惠活動，對中1碼可享入園399元優惠，2碼299，3碼99元，跟平時個人全票899元，省下至少500元，早上開園前就開始有早鳥排隊入園，至中午時間，園區內10個停車場的3000個停車位全都停滿，為緩解人潮，劍湖山一小時前宣布，閉園時間自下午17點延長至18:20。

此外，六福村主題遊樂園一早也湧現人車潮，為舒緩排隊遊客，園區今天提早10分鐘開園，全台各地遊樂園擠爆，民眾假日出遊可要多點耐心。