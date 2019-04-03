低頭刺激過橋、賞安平夕陽美景　台南運河船12歲以下連假免費搭

▲台南運河船能搭船遊古都。



記者陳涵茵／台南報導、攝影

想要用不同的視角由台南，就一定要搭上安平港運河遊船，在船上吹著海風聽著導覽眺望安平沿途美景，夕陽時分還能看著夕陽沈入大橋下，浪漫百分百。適逢兒童清明連假期間，台南觀光局特別推出12歲以下兒童免費搭船優惠，爸媽帶著小朋友出遊還能省荷包。

▲乘客戴上復古斗笠。



遊船有遊安平港及遊運河等不同航程，並於假日增設夜間星光航班，運河船自安億橋漁人碼頭出發，途中經過台南新舊城區、紅樹林自然生態區，行經安億橋、臨安橋和金華橋等12座橋，若夠幸運遇上退潮12座橋都能一次收集，航程中還會經過離水面最低僅60公分的橋墩，遊客低頭蹲下才能通過，要經過時還會放特殊背景音效增添刺激感，超特別的體驗只有安平能感受。

▲運河與夕陽美景。

▲在遊船上能從不同角度眺望德陽艦。

台灣船園區周邊鄰近新地景藝術作品大魚的祝福、林默娘公園、德陽艦園區等，家長帶著小朋友也能方便順遊，搭船地點就位在安億橋下的漁人碼頭，12歲以下兒童及幼童須至少有一位購票大人陪同免費搭乘，每位大人陪同最多以2名兒童為限，超過部分需計算票價。

＊更多詳細航班資訊及相關介紹請連結如下:

立驛國際安平遊港遊運河臉書，訂位專線：0903232168（服務時間 10:00~18:00）。

登船地點:安平漁人碼頭（安億橋下、慶平路到底）