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開幕啦！台南最新打卡點「台江文化中心」　獨特建築超好拍

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文／Sharelife分享生活

台南安南區新景點登場！「台江文化中心」將於4/13正式開幕啦～

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／IG@beckhamhong66

「台江文化中心」是全國首創結合「演藝廳、圖書館、社區大學」，是一間三合一的區域型文化硬體設施。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／IG@beckhamhong66

一棟兼具綠色環境、教育推廣、與藝文展演之多功能文化中心。佔地約1.6傾，是全國第一個由下而上，聯合在地社區組織文化教育界人士以及社團、大廟領袖等公民參與發起的文化公共建設。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／IG@beckhamhong66

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／IG@beckhamhong66

超有設計感的「台江文化中心」，是台南安南區藝文活動及終身學習的重要場域，也是未來遊客必打卡台南景點之一，戶外也擺放了許多大型裝置藝術增加了不少趣味性。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲幾何圖形的窗戶設計，使得自然光可以直接投射到室內。（圖／IG@beckhamhong66

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲從不同角度看看「台江文化中心」吧。（圖／IG@beckhamhong66

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲戶外大片綠地上有許多巨型椅子等裝置藝術造景。（圖／IG@yvonnelinblog

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲讓大家瞬間進巨人國的世界～（圖／IG@yvonnelinblog

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲這一個旋轉樓梯是必打卡點哦！（圖／IG@littlestar0202

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲俯瞰的視角更是另一幅美景。（圖／IG@look1221

4/13正式開幕後，將有劇場展演陸續登場，歡迎大家前往觀賞。而平時想要到此一遊也是很可以的唷！光是戶外就很值得好好的大拍一場啦！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲圖／IG@littlestar0202

【台江文化中心】

地址：台南市安南區安吉路一段207號
正式開幕營業時間：09:00~17:00，週一及週二休。
更多展演活動資訊請看粉絲團公告：http://bit.ly/2CLxSuI

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

關鍵字： Sharelife分享生活 台南旅遊 台江文化中心 IG打卡 網美景點

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

一回頭發現小笨貓卡架子縫　只好原地跳恰恰主人笑歪

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