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台北米其林／吉兆割烹再奪一星！招牌玉子燒有起士蛋糕口感

點評：實至名歸！！
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▲▼2019台北米其林,一星,吉兆割烹壽司,主廚許文杰。（圖／記者季相儒攝）

▲2019台北米其林指南公佈摘星名單，吉兆割烹壽司主廚許文杰獲頒一星。（圖／記者季相儒攝）

記者彭懷玉／台北報導

第二屆台北米其林指南今（10）公布摘星名單，日式料理「吉兆割烹」再次獲得一星肯定！

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▲▼ 米其林專訪／一星餐廳「吉兆割烹壽司」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲「吉兆割烹」招牌菜之一玉子燒，是由比目魚漿，再加入山藥及蛋、糖製成，沒加起士卻有起士蛋糕的口感。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

「吉兆割烹」招牌菜之一玉子燒，是由比目魚漿，再加入山藥及蛋、糖製成，沒加起士卻有起士蛋糕的口感，相當特別。另外，9成以上都是日本當季食材也是一大特色，而去年也將菜單做過調整，目前保留3,500的午間套餐、4,500的晚餐套餐，另外，主廚套餐Omakase 價格範圍在5000至7000元不等，主要差在種類和部位的不同，一兩個月就會更換一次菜單，讓客人每次來都有不同的驚喜。

▲▼ 米其林專訪／一星餐廳「吉兆割烹壽司」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲主廚套餐Omakase 價格範圍在5000至7000元不等，主要差在種類和部位的不同，一兩個月就會更換一次菜單。

主廚許文杰日前受訪時曾表示，「每年大約會跑5-6趟日本，有朋友帶我們去當地市場認識一些魚販老闆，這樣幾年跑下來，他們才願意把最好的魚貨給我們。」也會帶「鳳梨酥」等台灣特產和日本供應商交陪，讓台灣人能比日本人更搶先嚐到最新鮮的料理。

▲▼ 米其林專訪／一星餐廳「吉兆割烹壽司」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲主廚許文杰受訪時曾表示，「每年大約會跑5-6趟日本，這樣幾年跑下來，他們才願意把最好的魚貨給我們。」

吉兆割烹招牌低調，店內僅有23個位子，還沒摘星前就常一位難求，在拿下米其林一星肯定後，前三個月連熟客都訂不到位，直到現在仍未退燒，今日公布再奪一星後，要朝聖的饕客們勢必要再多點耐心。

許文杰日前受訪時表示，退伍之後立下「當廚師」作為一生志願，於是開始學日文、到日本實習，之後回台灣跟著師傅學習，直到2010年，誕生了「吉兆割烹」這個品牌，將醞釀24、25年的日式料理經驗傳承出去。

關鍵字： 台北米其林指南 2019台北米其林 吉兆割烹

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