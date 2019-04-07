德威航空好威！全台唯一北中南直飛韓國

文／七逗旅遊網提供

德威航空（t'way Air）2004年創立於首爾，是韓國一家平價航空，從2012年2月底，德威航空開闢台北（松山）－韓國首爾（金浦）直航航線，搭起台韓的橋樑，迄今已堂堂邁入第7年。





▲德威航空來台已邁入第七年。（圖／德威航空提供）

現在的德威航空，已經從一開始的台北（松山）－首爾航線，擴增到台北／台中／高雄－首爾、台北－大邱、台北－釜山，以最安全性最環保的B737-800機型，提供北、中、南直飛服務，這是一款中短程、雙引擎窄體噴射客機，座位數189全經濟艙機位，最大航程為5,449公里，採用單一機型機隊讓德威航空不僅飛機維修便利，更能將省下之利潤直接回饋給旅客。





▲身為低成本航空德威注重服務細節。（圖／德威航空提供）

即使身為平價航空，德威航空依然準備了多元的機上服務，包括機上常備急救藥、機上免稅品服務，並提供礦泉水。在情人節、耶誕節等特別節日，德威航空還會精心準備氣球藝術等豐富多樣的機上活動。而只要提前申請生日、求婚、結婚紀念日等特殊紀念日的相關活動，德威航空也可為乘客提供浪漫、難忘的小驚喜，為你的空中旅程添加精彩。



▲只要於起飛前4天預訂，就可在機上盡情享受美味的機上餐點。（圖／德威航空提供）

而德威航空在國際航班上也提供機上餐食服務，根據不同航線，提供各種餐食選擇。德威航空的機上餐廣獲許多旅客好評，機上提供包括道地韓風美食：烤肉蓋飯、辣炒豬肉蓋飯、炸雞啤酒套餐（原味炸雞或辣醬炸雞）、鮑魚粥、山野菜拌飯、辣燉雞肉蓋飯，甚至是辣炒年糕，都可以在機上吃得到。而西式餐食也有：漢堡牛排、烤肉玉米餅、鮪魚三明治、火腿乳酪三明治、雞胸肉沙拉&軟麵包等多種選項；甚至也有兒童餐的服務，提供孩子最喜歡的炸雞塊炒飯及沙拉。旅客只要在起飛前4天預訂好，就可盡情享受一下可口美味的機上餐食服務。

更多詳情：

德威航空官網