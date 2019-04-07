ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

德威航空好威！全台唯一北中南直飛韓國

ETtoday旅遊雲

文／七逗旅遊網提供

德威航空（t'way Air）2004年創立於首爾，是韓國一家平價航空，從2012年2月底，德威航空開闢台北（松山）－韓國首爾（金浦）直航航線，搭起台韓的橋樑，迄今已堂堂邁入第7年。

▲德威航空▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲德威航空來台已邁入第七年。（圖／德威航空提供）

現在的德威航空，已經從一開始的台北（松山）－首爾航線，擴增到台北／台中／高雄－首爾、台北－大邱、台北－釜山，以最安全性最環保的B737-800機型，提供北、中、南直飛服務，這是一款中短程、雙引擎窄體噴射客機，座位數189全經濟艙機位，最大航程為5,449公里，採用單一機型機隊讓德威航空不僅飛機維修便利，更能將省下之利潤直接回饋給旅客。

▲德威航空▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲身為低成本航空德威注重服務細節。（圖／德威航空提供）

即使身為平價航空，德威航空依然準備了多元的機上服務，包括機上常備急救藥、機上免稅品服務，並提供礦泉水。在情人節、耶誕節等特別節日，德威航空還會精心準備氣球藝術等豐富多樣的機上活動。而只要提前申請生日、求婚、結婚紀念日等特殊紀念日的相關活動，德威航空也可為乘客提供浪漫、難忘的小驚喜，為你的空中旅程添加精彩。

▲德威航空▼ 。（圖／七逗旅遊網提供）
▲只要於起飛前4天預訂，就可在機上盡情享受美味的機上餐點。（圖／德威航空提供）

而德威航空在國際航班上也提供機上餐食服務，根據不同航線，提供各種餐食選擇。德威航空的機上餐廣獲許多旅客好評，機上提供包括道地韓風美食：烤肉蓋飯、辣炒豬肉蓋飯、炸雞啤酒套餐（原味炸雞或辣醬炸雞）、鮑魚粥、山野菜拌飯、辣燉雞肉蓋飯，甚至是辣炒年糕，都可以在機上吃得到。而西式餐食也有：漢堡牛排、烤肉玉米餅、鮪魚三明治、火腿乳酪三明治、雞胸肉沙拉&軟麵包等多種選項；甚至也有兒童餐的服務，提供孩子最喜歡的炸雞塊炒飯及沙拉。旅客只要在起飛前4天預訂好，就可盡情享受一下可口美味的機上餐食服務。

更多詳情：
德威航空官網

關鍵字： 韓國 首爾 德威 平價航空 飛機餐 線上預訂 七逗

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

旅館偷拍案件增加！專家曝2招自保

日本中部國際機場9月開收保安服務費

台南炭烤土司攤必吃芋泥肉鬆三明治

只要20元！高雄隱藏版古早味蛋餅

蘆洲人氣漢堡咬下會炸出濃郁花生醬

桃園大湖紀念公園整片紫藤花超浪漫

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

新竹創意義法料理來一杯初吻的味道

一天僅5碗！台北丼飯肉滿到炸出來

8顆65元！台中人捨不得分享的湯包

熱門行程

最新新聞更多

全台最俗米其林！傳奇老客天天來

台北巷弄小店胡椒豬肚雞只要220元

德威航空全台唯一北中南直飛韓國

加入德威航空會員送機票折價金！

「德威航空」教你如何玩韓國！

採海芋沒洗手　毒物醫曝恐怖下場

濟州島「春天花季慶典」攻略來了

「非邦交國不准去」　陸旅遊資訊傳遭刪

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366