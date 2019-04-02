「新北13座運動中心」4月優惠！12歲以下免費、泳池獨木舟

▲新北市三鶯國民運動中心去年9月30日試營運，4月4日讓12歲以下兒童免費入場。（圖／新北市政府新聞局提供）

旅遊中心／綜合報導

想不到連假帶小朋友去哪放電嗎？新北市13座運動中心推出兒童優惠體驗，包含水中闖關尋寶、水陸兩棲的小鐵人訓練營、漆彈、攀岩體驗等，也有靜態的DIY手作及兒童劇觀賞活動。

▲永和運動中心的漆彈大戰。（圖／新北市政府體育處提供）

新北市體育處表示，即日起至4月底，針對兒童規劃課程及體驗活動。像是4月4日當天，三鶯國民運動中心讓12歲以下兒童免費入場，新莊運動中心推出當天報名球類課程可享有85折優惠，還有永和的漆彈大戰、樹林的紙箱船大賽，連假期間更推出攀岩野餐活動、攀岩漆彈入場買一送一等優惠，整個4月都是兒童的快樂運動月。

▲淡水國民運動中心推出獨木舟親子方案。（圖／新北市政府體育處提供）

新北市體育處說，希望利用多元課程，讓兒童在遊戲中訓練協調力、培養體能，並激發創造力發展及團隊合作精神，即日起到4月底，淡水國民運動中心推出獨木舟、瑜珈等體驗課程親子方案；三重有各種球類訓練優惠課程，以及夏令營搶先體驗課程等，有興趣的民眾不妨至各運動中心官網及粉絲專頁查詢，詳細活動內容以官方公告為主。