旅遊平台公佈「全球10大最佳航空」 新航奪冠、長榮第3名

全球最大旅遊評論網站，用全球真實旅行評論幫助你規..





▲旅遊平台公佈「10大最佳航空」，新航獲第一名。（圖／TripAdvisor提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

旅遊平台TripAdvisor®今（2）日公佈最佳航空得獎名單，新加坡航空獲選全球最佳航空公司，而長榮航空則被網友評選為第3名，並獲得亞洲最佳豪華經濟艙及最佳商務艙殊榮。

▲長榮航空被評選為第3名，並獲得亞洲最佳豪華經濟艙及最佳商務艙殊榮。（圖／記者林敬旻攝）

全球10大最佳航空公司中，共有4家亞洲航空公司上榜，包括新加坡航空、長榮航空、日本航空和全日本空輸。另外2家則是中東的卡達航空和阿聯酋航空。

▲阿聯酋航空。

▲日本航空。

全球最佳航空公司前10名

1. 新加坡航空

2. 卡達航空

3. 長榮航空

4. 阿聯酋航空

5. 日本航空

6. 西南航空

7. 藍色巴西航空

8. 紐西蘭航空

9. Jet2.com

10. 全日本空輸 (全日空)



最佳頭等艙：阿聯酋航空

最佳商務艙：卡達航空

最佳豪華經濟艙：紐西蘭航空

最佳經濟艙：新加坡航空



亞洲最佳航空公司

最佳航空：新加坡航空

最佳大型航空：新加坡航空

最佳地區航空：Vistara航空

最佳廉價航空：靛藍航空

亞洲星級服務航空公司

最佳頭等艙：日本航空

最佳經濟艙：新加坡航空

最佳豪華經濟艙：長榮航空

最佳地區商務艙： 加魯達印尼航空

最佳商務艙：長榮航空



※此評論是根據2018年1月至2018年12月間，全球TripAdvisor用戶於 TripAdvisor上提供有關航空公司的評價而得出之名單。