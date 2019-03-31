影／香港最潮4景點全集中這！5m彩繪牆畫出「消失的痛點」

點評：超喜歡這裡！

▲香港中環一帶近年從金融區躍升新興旅遊地。（影／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／香港報導、攝影

到香港玩，除了維多利亞港、太平山等知名景點，中環一帶近年也從金融區躍升新興旅遊地，光是荷李活道就夠逛個半天，《ETtoday新聞雲》整理出一日遊4景點：2處彩繪牆打卡、大館看展、PMQ元創方拍「KAWS」著名的XX眼，都是步行可到的距離。時間如果夠的話，街區也聚集各式文創藝廊、咖啡館、古早味攤販可以漫遊，來到這裡，便能走進香港新舊交融的文化風景裡。

▲百年警署監獄改建而成的「大館」，全區包含「前中區警署」、「中央裁判司署」及「域多利監獄」。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

1.大館

百年警署監獄改建而成的「大館」，全區包含「前中區警署」、「中央裁判司署」及「域多利監獄」，閒置幾年後，由香港賽馬協會出資修復，原有的16 座古蹟及多個戶外空間均被活化，改成展覽空間和文創園區，去年5月開放給民眾免費參觀，也成當今最夯景點之一。

▲最大亮點不得不提香港首座監獄「域利多監獄」。

其中，最大亮點不得不提香港首座監獄「域利多監獄」，一坪左右的囚房，經常塞進3-4名囚犯，囚房根據「懲戒、賭博、苦工、越獄」等不同主題，以投影光束重現犯人被刑求鞭打和活動情境，並展示囚犯的衣服、床鋪、廁所等。

▲囚房根據「懲戒、賭博、苦工、越獄」等不同主題，以投影光束重現犯人被刑求鞭打和活動情境。

拍照打卡正夯的當下，來到大館，維多利亞風的前中區警署、螺旋樓梯、紅磚壁面等都是必拍取景點。悠悠哉哉逛展覽，在新穎的空間中了解大館的前世今生，現在在戶外中庭展出香港「手推車」的演化史，香港旅發局表示，是為香港藝術月的特別展覽。

▲戶外中庭展出香港「手推車」的演化史，香港旅發局表示，是為香港藝術月的特別展覽。

參觀順序可以先到監獄，再去尋找打卡點、室內戶外展覽逛一圈，大約可充電一下午，不過直到現在仍是熱門去處，若要避開人潮，建議選擇平日早上前往。

▲大館隱藏版打卡點一：螺旋樓梯。

▲大館隱藏版打卡點二。

▲大館隱藏版打卡點三。

地址：香港島中環荷李活道10號

2.大口龍仔壁畫牆

從大館逛完，坐落於荷李活道32號附近也有一處隱藏版彩繪牆，是香取慎吾應香港邀請而創作的「大口龍仔」，鮮豔的畫風讓人想不到出自香取慎吾之手，還留下簽名「香港慎吾」，相當俏皮。

▲「大口龍仔」鮮豔的畫風出自SMAP前團員香取慎吾之手，還俏皮留下簽名「香港慎吾」。

壁畫位置：Shelley Street 些利街（荷李活道32號附近)

▲彩繪牆所繪的地方，正是被當地人稱為「三不管地帶」的「九龍城寨」。

3.九龍城寨壁畫

爆紅的彩繪牆雖已完工三年，至今依然吸引各地觀光客前來拍照，不只網美，魅力連大叔大媽都難以抵擋，紛紛與彩繪牆合影當一日網紅。

談到彩繪牆所繪的地方，正是被當地人稱為「三不管地帶」的「九龍城寨」。當地導遊鄭家林解釋，「九龍城寨」清朝就在了，鴉片戰爭後，英國和清廷簽訂南京條約，照理說應該歸英國管，但是英國人不插手，當時正值革命混亂之際，此地便成沒有清政府也沒有國民政府的「放牛區」，聚集很多黑社會、不法的商人，違規建了密密麻麻的小房子。

▲拆除前的九龍城寨。（圖／資料照，加拿大攝影師Greg Girard攝）

當地導遊鄭家林說，結比鱗次的房子，於1992至1994年期間已被拆毀，改建為公園，原本的住戶搬到香港政府後來新建的國宅居住，彩繪牆就名為「九龍城寨」。在長約5米的塗鴉壁畫中，藝術家用繽紛的色彩，訴說香港一段消失的歷史記憶，來到香港玩，別忘了來這踩點。但由於位於交通壅塞的上坡路段，拍照時千萬要注意來車，小心安全。

壁畫位置：中環荷里活道48號和嘉咸街46號交界的「住好啲」旁。

▲PMQ元創方也有展出《KAWS：ALONG THE WAY》。

4.PMQ元創方拍XX眼「KAWS」

維多利亞港37米大的KAWS，原本預計展到3月31日，因天氣不好已先行游離，但迷們別氣餒，在文青聖地PMQ元創方也有展出《KAWS：ALONG THE WAY》，中庭設置一對大型COMPANION雕塑迎賓，有來香港玩別忘了來與他們合照。若時間許可，展覽內容也包含KAWS最具代表性的作品，像是一系列雕塑裝置、畫作、雕塑，及首次在香港亮相的創作。

▲展覽包括中庭設置的一對大型COMPANION雕塑。



《KAWS：ALONG THE WAY》

地點：PMQ元創方（地址：香港島中環鴨巴甸街35號）

時間：2019年 3月 25日至2019年4 月14 日