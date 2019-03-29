直擊／漫威迷衝了！全球首座「蟻人與黃蜂女」設施3/31登陸香港迪士尼

▲Marvel迷衝了！全球首座「蟻人與黃蜂女」遊樂設施將於3月31日開幕。（影／記者彭懷玉攝，以下皆同）

▲香港迪士尼3/31將誕生全球第一座「蟻俠與黃蜂女」新設施。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／香港報導、攝影

Marvel迷衝了！全球首座以「蟻人與黃蜂女」為主題的設施將於3月31日正式登陸香港迪士尼，蟻人保羅路德（Paul Rodd）更特別飛到香港，與「史達科技展神盾局科技館」總工程師宣萱等人出席開幕儀式，充滿聲光、音效的感官之旅即將展開，一起跟《ETtoday新聞雲》來現場搶先體驗！

▲飾演蟻人的影星保羅路德、香港藝人宣萱、電影《蟻人》導演派頓瑞德、Marvel Studios主席凱文費奇，一同為「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」揭幕。（圖／香港迪士尼提供）

▲「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」在香港迪士尼的「明日世界園區」內，是繼鋼鐵人之後的第二個漫威主題設施。

「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」以前是「巴斯光年星際歷險」，位在香港迪士尼的「明日世界園區」內，是繼鋼鐵人之後的第二個漫威主題設施，旅客可以乘坐神盾局最新研發的突擊戰車，配備電磁脈衝槍，擊敗壞蛋「Arnim Zola及機械蟲」，進入與蟻人、黃蜂女並肩作戰的刺激旅程。

▲旅客可以乘坐神盾局最新研發的突擊戰車，配備電磁脈衝槍，擊敗壞蛋「Arnim Zola及派出的機械蟲」。

故事設定：神盾局（S.H.I.E.L.D.）因應鐵甲奇俠的邀請，於香港迪士尼設立「神盾局科技館」，展覽各項與史達工業聯手研創的高科技發明，包含存有外星生物科技的保安裝備庫，並收藏了在漫威電影、影集及漫畫曾出現過的14款物品，迷們可以一一觀摩。





▲進入「神盾局科技館」後，將看到存有外星生物科技的保安裝備庫，收藏了在漫威裡曾出現過的14款物品。

「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」故事主軸以遊客在訪港期間，突因邪惡勢力 Hydra 在香港發起襲擊而被迫中斷行程。Hydra為掠奪弦反應能源器及偷取儲存高度機密資料的數據核心，更由Arnim Zola 派出數千隻機械蟲軍團大舉入侵進攻，鐵甲奇俠在九龍鬧區奮戰 Hydra 機械人時，決定召集蟻人與黃蜂女前來捍衛「神盾局科技館」。旅客將坐上神盾局最新研發的「突擊 」戰車，配備電磁脈衝槍，一起與蟻人及黃蜂女，撃敗 Arnim Zola 及其機械蟲軍團。

▲飾演蟻人的影星保羅路德、香港藝人宣萱、電影《蟻人》導演派頓瑞德、Marvel Studios主席凱文費奇，體驗全新漫威主題遊樂設施。（圖／香港迪士尼提供）

實際搭上突擊戰車後，座位前方均配備電磁脈衝槍，拿起槍後可瞄準不同形狀目標物射擊，一共有150個，擊中最小的三角形得分愈高，分數最後會顯示於戰車螢幕上。若射中特定的組合，還可得到額外的積分，同時也能與親友同台較勁，考驗玩家的反應力和命中率。

▲▼一共有150個攻擊目標，擊中最小的三角形得分愈高。

途中，蟻人和黃蜂女說，「我們必須把你們縮小，進入巢蟲體內，從內而外打擊Zola」，隨後，一道紅光照在身上，旅客們瞬間與戰車一起縮成螞蟻般大小，隨即產生更多奇妙視覺效果，這種感覺就不多描述，以免爆雷，讓大家自己去親身體驗。

▲分數最後會顯示於戰車螢幕上。

香港迪士尼與 Marvel Studios合作，在「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」設施中加入各種視覺、聽覺效果，縮小變成螞蟻就是依電影情節所設計，「高科技結合射擊」的感官體驗讓人意猶未盡，玩一次絕對不夠！

▲「科技館禮品店」販賣超過300款漫威主題商品，迷們荷包可要看守好。

香港迪士尼表示，為增加電影臨場感，由《蟻人2》電影系列配樂作曲家Christophe Beck創作的原創音樂，為設施增色不少。「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」開幕後，會推出40款相關的獨家商品及多款主題美食，「科技館禮品店」販賣超過300款漫威主題商品，粉絲一不小心荷包就要準備失血了。

▲「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」開幕後，會推出40款相關的獨家商品及多款主題美食。

玩完設施、買完東西，在火箭餐廳內，可以品嚐到以蟻人、黃蜂女為靈感打造的漢堡套餐；而迪士尼好萊塢酒店米奇廚師餐廳也同步推出造型甜點，餐廳內更於晚間推出「蟻俠與黃蜂女彩蛋朱古力DIY」活動，漫威迷們不妨一一筆記下來。

▲▼火箭餐廳內，可以品嚐到以蟻人、黃蜂女為靈感打造的漢堡套餐；迪士尼好萊塢酒店米奇廚師餐廳也同步推出造型甜點。

3月31日之後，樂園入場門票也會換上全新「蟻俠與黃蜂女」設計。香港迪士尼樂園表示，現正建設第三個漫威主題遊樂設施，至於下一個會選中哪位漫威英雄，細節尚不便透露。





▲3月31日之後，樂園入場門票也會換上全新「蟻俠與黃蜂女」設計。