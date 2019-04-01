華航促銷到4/16！帛琉來回7,840起　70航線最高折6,000元





▲即日起至4月16日止，帛琉經濟艙來回未稅7,840元起。（圖／華航提供）

記者彭懷玉／台北報導

不用舟車勞頓，飛行4小時就能抵達「彩虹故鄉」！華航獨家飛航台北-帛琉航線，以波音B737-800每周一、三、六執飛，配合華航春季旅展開跑，即日起至4月16日止，帛琉經濟艙來回未稅7,840元起，提供旅客便利而彈性的選擇。

▲帛琉航線在今年2月18日增班後，以波音737-800客機於每周一、三、六共三班執飛。（圖／記者蔡玟君攝）

華航指出，帛琉近年來是相當熱門的航線，今年2月18日增班後，波音737-800客機於每周一、三、六共三班，座位數增30%，滿足行程多元安排的需求；並在60周年慶推出台北飛帛琉優惠促銷，經濟艙來回未稅7,840元，4小時即能徜徉海天一色的美景，享受海島小確幸。

▲華航帛琉增班。（圖／記者蔡玟君攝）

不只帛琉有促銷，華航線上旅展促銷航點超過70條航線，像是夏威夷來回機票含稅僅17,230元，峇里島來回機票9,790起，倫敦來回15,680 起，優惠也包含雪梨、上海、新加坡、首爾、大阪及香港等地，大阪來回5,194起，最便宜香港來回未稅價3,168元起。另外，即日起至4月7日23:59止，商務艙最高省6,000元、豪經艙最高省4,000元、經濟艙最高省2,000元。

▲華航A350新機豪華商務艙可獨享機上Wi-Fi兌換券。（示意圖／記者李毓康攝）

華航表示，為讓商務客更方便使用WIFI，即日起搭乘到北美、歐洲、紐澳往返航班商務艙機票，即可獨享機上Wi-Fi兌換券，Wi-Fi Onboard使用券為電子序號，需於登機前透過華航活動專區進行兌換，限定B777及A350機型中華航空自營航班。