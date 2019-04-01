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全球首家！新航推「預選主餐」服務　5月1日正式上線

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▲新航A350-900URL。（圖／新加坡航空提供）

▲新加坡航空推出5/1推出「預選主餐」服務。（圖／新加坡航空提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

新加坡航空今（1）日宣布，自5月1日起，將成為全球首家在優選經濟艙提供「預選主餐」服務的航空公司，屆時搭乘新航全球航線的優選經濟艙旅客，皆可在搭機前3星期至24小時之間，透過新航網站或新航app預選主餐。

針對2歲至12歲兒童，新航設計升級版兒童餐服務，讓父母從亞洲、西方與素食三類餐點中為兒童預選主餐。在班機起飛24小時之前，家長就可以在新航網站上進行預覽，並選擇適合子女的餐點。

▲新加坡航空推出5/1「預選主餐」服務。（圖／新航提供）

▲針對2歲至12歲兒童，新航設計升級版兒童餐服務，讓父母從亞洲、西方與素食三類餐點中為兒童預選主餐。

此外，隨著優選經濟艙於2015年推出，新航進一步擴展「名廚有約」服務至優選經濟艙。從新加坡出發，以及從特定航點飛往新加坡的班機都可享有「名廚有約」以及優選經濟艙「名廚有約」服務。

▲新加坡航空推出5/1「預選主餐」服務。（圖／新航提供）

▲旅客可透過新航網站或新航app，在班機起飛前3星期至24小時之間隨時預選主餐。

新航於2012年4月進一步擴展新加坡出發航班上的全球美食，增加主菜選擇的範圍，滿足今日旅客的多元化喜好。這些主菜選擇包括傳統西式菜色、更健康的低脂選擇、廣受歡迎的亞洲菜餚、包羅廣泛的新加坡代表性在地美食、以及由國際烹飪顧問團推出的專屬餐點。

「知名道地菜色」是航空飛機餐的亮點，以新航來說，吃得到新加坡叻沙、紐約龍蝦通心粉、香港雲吞麵、英國香腸與薯泥，而去年10月也新推出代表新加坡庶民美食的肉脞麵等。

關鍵字： 新加坡航空 預選主餐 航空動態 飛機餐

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