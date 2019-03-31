大阪刺激景點+1！站上日本最高樓 從300米高空懸崖俯瞰大地

▲阿倍野HARUKAS推出超刺激設施「EDGE THE HARUKAS」。

記者蔡玟君／日本報導、攝影

日本第一高樓「阿倍野HARUKAS」為了帶給旅客全新玩樂感受，從2018年3月起推出刺激的空中漫步體驗「EDGE THE HARUKAS」，經過冬季暫停後，今年再度重新推出，讓旅客可以站上300公尺高空，享受半躺在名單大樓頂端最邊緣處，從300公尺高空180度俯瞰大阪。

▲日本第一高樓大阪阿倍野HARUKAS。

阿倍野HARUKAS從2014年開幕後，即成為日本第一高樓，位於300公尺處的三層樓觀景台，利用整片落地玻璃窗，讓旅客可以360度欣賞大阪樣貌，當天氣好時，甚至能遠眺京都、神戶，使這裡成為最受海外旅客歡迎的大阪景點之一。

利用日本第一高樓優勢，阿倍野HARUKAS在頂樓300公尺處的大樓邊緣，設置一條天空迴廊「EDGE THE HARUKAS」，讓旅客可以站在大樓最邊緣處，彷彿踩在懸崖峭壁間，彎下身俯瞰、或半躺在欄杆上，欣賞日落或大阪夜景，刺激懸空感不斷刺激心臟，讓許多體驗的旅客尖叫連連！

▲「EDGE THE HARUKAS」沿著建築邊緣行走。

想要參加「EDGE THE HARUKAS」必須先搭乘電梯至60樓觀景台，在觀景台的專門櫃台報名，每梯次限額5人。想要參加這項活動有幾樣限制，包括身高必須超過145公分、上下階梯必須有人協助者、懷孕或喝酒的旅客都不能參加。

▲想要體驗都必須換上指定服裝與安全設備。

另外，由於天空迴廊的走道狹窄，一次僅能容一人通過，因此如果身形超過迴廊能容納的範圍，也無法參加，因此在報名櫃檯旁邊設有測量板，如果橫向身形直徑超過34公分的旅客，就無法體驗。

▲每個人都會綁上安全繩索。

▲沿著樓梯慢慢走上平台 。

當確認準備完畢後，工作人員就會帶著旅客走上天空迴廊，隨著視野漸漸升高，遼闊的視野讓人眼睛為之一亮，密集的都會叢林宛如浮世繪畫卷般在大地鋪開，是在觀景台內無法感受的絢麗風景。

▲可以體驗雙手放開向下俯瞰。

想要挑戰你的心臟強度，在工作人員的指導下，旅客可以嘗試將上半身探出迴廊外、彎下身，低頭俯瞰大阪都會風景，或是轉身，綁好繩索後，以半蹲仰躺的方式躺在欄杆上，甚至放開雙手，像是躺在半空中，倒著遠眺這座美麗的城市。

▲躺在欄杆上倒著看是最刺激的一環。

每次體驗時間約20分鐘左右，在體驗結束之前，工作人員還會協助拍攝紀念照，並在最後洗成照片免費提供，並附上QRcode，讓旅客用手機掃QRcode後就可以下載儲存，甚至直接在社群網站上打卡分享。

阿倍野HARUKAS空中漫步體驗「EDGE THE HARUKAS」

費用：1000日圓／人 時間：早上10點至下午21點