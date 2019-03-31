採完海芋別急著下山！陽明山6處一日遊私房景點大公開





▲2019竹子湖海芋季。（圖／記者林敬旻攝）

旅遊中心／綜合報導

搭公車超方便的陽明山，堪稱台北人的後花園，和海芋拍完美照，若覺得還是有點空虛，《ETtoday新聞雲》幫你特搜陽明山一帶隱藏版景點，森呼吸、拍美照、看展覽、享受美食，一日遊豐富行程就這樣安排吧。

1. 竹子湖海芋季

陽明山一年四季都有花可賞，接棒櫻花季，海芋季已步入最佳花期，雪白海芋與青綠山谷相映襯，配上農民精心設計的花鞦韆、紅相框和葡萄酒莊等造景，讓拍照多了許多樂趣。各農場資訊，請上「2019竹子湖海芋季」網站查詢。

2019年竹子湖海芋季

活動期間：3月29日至4月28日（花期至5月中）

▲陽明山草山行館。（圖／草山行館提供）

2. 草山行館

草山行館是先總統蔣介石在台灣時的首座行館，更有了「夏宮」之美名。不只是歷史古蹟，更是一處山林間的藝文沙龍，定期會安排不同的主題展覽，讓到訪民眾能同時享受自然風景，並且領略藝術之美。

草山行館

地址：北投區湖底路89號

電話：02-2862-2404

展覽時間：週二至週日 10:00 ~18:00

▲好樣秘境 VVG Hideaway。（圖／萍子提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

3. 好樣秘境 VVG Hideaway

陽明山的好樣秘境，為一棟純白玻璃屋建築，被綠意盎然的大片樹林、歐式庭園造景環繞包圍，營造出濃烈的秘境氛圍。走進玻璃屋，放眼望去為木製桌椅、古董擺設大走鄉村風，店內的小溫室種滿了綠色植栽，而落地窗外就是綠色秘境，坐在沙發區就能眺望整片綠意，超適合慵懶放空。

好樣秘境 VVG Hideaway

地址：士林區菁山路136-1號

電話： 02-2862-6488

營業時間：週一至週五 11:00~20:00、週六至週日 11:00~21:00





▲花卉試驗中心。（圖／網友yijuliao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

4. 花卉試驗中心

花卉試驗中心座落中國文化大學旁，主園區佔地廣闊，一年四季種有各式各樣的不同花卉，如山茶花、楓樹、櫻花和梅花等。也因為鄰近陽明山國家公園，所以會時常配合陽明山花季的活動，平時更是許多對新郎新娘拍攝婚紗的場所。



花卉試驗中心

地址：士林區仰德大道四段175巷32號

電話：02-2861-6361

營業時間：週一至週日 08:00~17:00

▲陽明山草山玉溪。（圖／IG@lin.d.c_提供，請勿任意翻攝）

5. 草山玉溪

藏身陽明山仰德大道上的草山玉溪由玉溪有容教育基金會成立，規劃的庭園景致氣氛寧靜，翠綠大草坪、獨特建築物、以及散落四處的石雕，成為這裡的一方風景。園區裡能夠欣賞董事長林文雄的18座石雕收藏；室內主要展示中國石雕，地下室則是咖啡店，逛累了可以歇歇腳休息一下。

草山玉溪

入園參觀：一般150元／20-30歲青年 50元（皆含導覽機使用）

地址：台北市士林區仰德大道二段91號

電話：02-2834-2637

營業時間：10:00~17:00（休息時間請洽粉絲專頁）





▲「千禧湯」之稱的北投公園露天溫泉。（圖／台北市政府提供）

6. 泡湯

趁著微涼的天氣再來泡一次湯吧！除了多家知名飯店湯屋外，也可以到有「千禧湯」之稱的北投公園露天浴池感受不一樣的泡湯氣氛，以原石、木材等自然材質打造的仿和風建築，洋溢日式氛圍。另外，七星公園自11月起全新啟用的手湯體驗區和北投復興公園泡腳區也都是免費泡湯的好去處。