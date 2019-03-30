史上頭一遭！400名親子把台北市府前馬路變遊戲場



▲阿嬤和孫子騎紙箱馬車。(圖／特公盟提供，以下同)



生活中心／綜合報導

還我特色公園行動聯盟 (簡稱:特公盟) 於兒童節來臨前夕號召400位親子聚集台北市政府前，大玩泡泡、開起紙箱火車，把平日車水馬龍的新仁愛路變成超大的遊戲場。藉由孩子擅長的語言「玩」，表達兒童要有地方玩的訴求，要求政府正視遊戲空間不足所造成的身心問題。

特公盟邀請台北市政府副市長彭振聲、台北市公園路燈工程管理處 處長陳榮興，集資一上線就搶先支持的前台北市副秘書長李文英、遠從苗栗北上，牽著一歲半孩子，懷著雙胞胎的七個月孕肚的徐玉容臨床心理師、嘖嘖平台代表 徐訢文、時代力量智庫副執行長 彭盛韶、以及台北市議員林穎孟，王閔生和黃郁芬共同簽下孩子手中的「我支持兒童重返街道遊戲」宣言，並與參與家庭呼喊「守護兒童遊戲權，支持封街給孩子玩」口號，現場台北市政府副市長彭振聲現場允諾推動兒童重返街道遊戲，未來台北市會協助推動。





▲親子大玩泡泡。

還我特色公園行動聯盟理事長林亞玫首先感謝全台850名贊助者的支持，讓特公盟在57天募集176萬資金，得以實現「帶台灣兒童重返街道」的倡議計畫。這「街道變身遊戲空間」的創新方案，將會是開拓遊戲空間最有效益的解方。特公盟秘書長張雅琳進一步表示，這項計畫將會執行三場，預計有1200人次上街倡議「支持兒童重返街道」，然因公部門不了解兒童遊戲樣貌，怯於租借路權，故首場選擇從台北市政府前出發，藉此提高議題能見度，協助公部門和社會大眾近距離看見兒童遊戲的樣貌，訴求未來為孩子遊戲權利申請「封街」，也能像「選舉造勢、藝術踩街、嘉年華封街」一樣順利，不再遭遇阻礙。

台北市政府副市長彭振聲致詞時分享他到加拿大溫哥華參訪時，當地政府表示他們封閉六線道，把兩線道開放行人使用，反讓用路人數增加兩倍，同時，溫哥華也定期開放一般社區道路，讓成人和兒童一起在路上嬉戲，促進社區融合，讓社會更友善溫馨。這也是符合聯合國「兒童友善城市指標」的重要政策。他也承諾未來台北市將接棒推動，街道上的活動不再只有大人的馬拉松，選舉造勢，孩子的遊戲蹤跡也將重現在道上。





▲孩子躺在畫畫裡。

前台北市政府副秘書長李文英更是前十名贊助的共建人，她感動地說，為了孩子，這麼多年輕媽媽站出來，試圖改變公部門一成不變的作法，令人佩服。高樓林立的城市，犧牲了小孩成長的活動空間。她認為，讓出大馬路給小孩玩樂，真是有創意的想法，也呼籲更多社會大眾一起來參與支持這項有意義的計畫。

遠從苗栗北上，牽著一歲半孩子，再兩個月後即將迎接雙胞胎出生的徐玉容臨床心理師也是此項計畫的共建人，她挺著大肚子，語帶感慨地說，住家附近沒有公園，農田也變成馬路，一打三的她將無法獨自驅車，帶孩子去外地找公園。她深知遊戲的重要性，因此當她看到還我特色公園行動聯盟倡議街道遊戲時，她渴望能參與其中，為她的孩子發聲，爭取更多自由遊戲的空間，也讓政府和大眾重視孩子的遊戲權利。





▲孩子王帶著孩子敲敲打打。

台北市政府前新仁愛路上長達三小時的街道遊戲會場中，有高達40名了解兒童身心發展、認識孩子遊戲樣貌、具有協調孩子衝突能力的專業「孩子王」，在六大遊戲主題區，彩繪區、彩虹泡泡區、木頭敲打區、紙箱創意區、幼兒遊戲區、體驗介紹區，協助孩子好好大玩一場。