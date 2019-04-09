不因米其林做菜！雅閣主廚謝文：把每天的餐當米其林來做

▲台北米其林一星雅閣主廚謝文。(圖／台北文華東方酒店提供)



台北米其林於4月10日公布第二屆名單，一年前的此時，主廚們在舞台上享受摘星的榮耀，舞台之後，人潮散去，回到餐廳，心境還能淡定嗎？客人還能如常用餐嗎？《ETtoday新聞雲》大生活中心記者花了1個月時間與多位主廚訪談、聊天，原來和我們想的不太一樣！

記者黃士原／台北報導

第一屆台北米其林指南頒獎典禮就風光辦在台北文華東方酒店，酒店內的粵菜餐廳雅閣自然成了外界最早猜測的摘星餐廳，順利摘星後，豪華五星酒店加上米其林一星的雙重光環，將雅閣招牌擦得晶亮， 不過不論外界如何錦上添花，主廚謝文的日常依然照舊。

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「不是因為米其林來才做菜，而是應該每天把工作做好。對於後輩，謝師傅建議只要用心去做菜，每個廚師都有機會拿到米其林星星。」謝文主廚得星後反而將米其林看得淡，更看重眼前的每日工作。

謝文師傅曾在香港、荷蘭及大陸多家星級酒店和餐廳任職，經歷豐富的他卻從未摘過星，台北文華東方酒店餐飲部總監鄔智明透露，當初就是用「台北米其林指南要來了」說服謝文師傅來台，果真在雅閣拿下了一星。而第二屆台北米其林指南即將於4月10日公布，謝師傅說去年是有點緊張今年倒是習慣了，平常心看待。

▲台北文華東方菜色。（圖／記者黃士原攝）



摘星一年後，外國客人比例從15%提升到20%至25%，慕「星」而來的客人更是大排長龍，為了讓一人摘星者來朝聖也可以吃到雅閣招牌菜，菜單上多出了「8800元的米其林套餐」。此外，米其林指南登台前，雅閣原與酒店裡其他餐廳共用侍酒師團隊，摘星後雅閣多了專門的侍酒師；謝文師傅還特別從香港買來特製保溫設備，讓燒臘維持一定溫度不會冷掉。

雅閣摘星後，酒店上上下下為了不愧對星星，卯足全力。

▲台北文華東方酒店餐飲部總監鄔智明。（圖／記者黃士原攝）

說起台北米其林光環所帶來影響，鄔智明提到去年的《台北米其林指南》除了20家摘星餐廳外，其實還有70家餐盤餐廳入榜，對這些被認可的餐廳來說，只要再努力一點就有機會摘星，試著多找國外米其林主廚來客座，來提升廚房團隊的經驗，對台灣餐飲絕對是正面影響。

▲台北文華東方酒店Bencotto餐廳新任鬼才型男主廚雅克柏‧弗西。（圖／台北文華東方酒店提供)

除了吸客，靠著星星光芒也能吸引各國主廚鬼才來台，「想成為米其林摘星主廚，台北是現在最有機會的城市」成了鄔智明號召最強軍團的口號。為了摘星鄔智明找來義大利籍新銳鬼才雅克柏‧弗西擔任義大利餐廳Bencotto主廚，另外還找來了其他3位義大利籍廚師，希望未來能替台北文華東方酒店摘下更多星星殊榮。