150棵櫻花打造夢幻粉色長廊　神戶必看5大賞櫻私房秘境

▲神戶都賀川櫻花。（圖／神戶市台灣推廣事務所J&T CONTENTS提供）

記者蔡玟君／綜合報導

天氣轉暖，又到了春意盎然的賞櫻季節！今年日本的櫻花比往年提早綻放，根據日本櫻花前線的預測，神戶市的櫻花將在4/5盛開，最佳觀賞時期在4/4～4/11期間。在短短的賞櫻期間，看到滿開的櫻花美景可遇不可求，近期計劃到神戶遊玩的旅人們，推薦可以到以下5個神戶的私房賞櫻景點，體驗被粉嫩櫻花包圍的夢幻時光。

▲生田川公園櫻花。（圖／神戶市台灣推廣事務所J&T CONTENTS提供）

生田川公園

位於JR新神戶站前的生田川公園，是神戶的賞櫻名所！生田川沿岸約種有150株一整列櫻花並木，步出新神戶站就可以看得到一列粉色的櫻花迎接前來神戶的旅人。今年在3/30會舉辦「生田川櫻花祭」，在公園內設置攤販及舞台表演活動等熱鬧的活動，在美麗的櫻花包圍下，體驗神戶賞櫻的樂趣吧。



地址：神戸市中央区熊内橋通7丁目2

▲神戶布引香草園。（圖／神戶市台灣推廣事務所J&T CONTENTS提供）



神戶布引香草園・空中纜車

想要稍稍遠離市區喧囂賞櫻的話，推薦可以到在JR新神戶車站旁的神戶布引香草園。這裡是日本最大規模的香草花園，約有200種75,000株的香草及花奔植物，搭乘纜車到香草園山頂只需約短短10分鐘，在纜車內可以觀賞漫山的櫻花並俯瞰神戶市區景色。

另外，賞櫻季期間的週末，在觀賞山櫻的絕佳地點風之丘芝生広場內，舉辦「山櫻CAFE2019」活動，一邊享受香草園特製的香草茶及甜點一邊欣賞粉嫩的山櫻，還有手作市集、手作體驗、音樂會等豐富活動，在陽光和煦的春日來神戶賞櫻。

地址：神戸市中央区北野町1-4-3

入園費用：纜車來回票 1500日幣、纜車單程票950日幣

營業時間：【春季3/20~7/19】10:00～17:00

山櫻CAFÉ活動時間：4/6(六)、4/7(日)、4/13(六)、4/14(日) 11:00～15:00

▲須磨浦公園。（圖／神戶市台灣推廣事務所J&T CONTENTS提供）



須磨浦公園

須磨浦公園佔地廣大，由鐵拐山、鉢伏山及海岸邊的松原組成的名勝，是神戶市內知名的賞櫻景點。在園內舉辦迎來第8届的賞櫻活動「敦盛櫻2019」將在4/2～4/11期間舉辦，可以看到瀨戶內海的須磨浦公園，能欣賞藍色大海與櫻花非常特別的風景。

▲須磨浦公園夜櫻點燈。（圖／神戶市台灣推廣事務所J&T CONTENTS提供）

除此之外，這裡最重要的美景就是晚上夜櫻點燈，美艷的櫻花點上夢幻的燈光，還有櫻花為主題的數位投影等，是關西地區最大規模的夜櫻活動，也推薦晚上在山上的須磨浦山上遊園眺望神戶市區、瀨戶內海、明石海峽大橋的夜景喔！

地址：神戸市須磨区一ノ谷町4丁目1-24

「敦盛櫻2019」活動時間：2019/4/2(二)～4/11(四) 18:00~21:00

▲摩耶纜車站櫻花隧道。（圖／神戶市台灣推廣事務所J&T CONTENTS提供）



摩耶纜車站櫻花隧道

摩耶山是神戶的千萬夜景勝地，其實在到摩耶山上觀賞璀璨奪目的夜景前，在摩耶纜車站附近也有一個秘景賞櫻地！摩耶纜車站旁有一條約400公尺的坡道，種植了約70棵染井吉野櫻，因為兩旁的櫻花樹密集的連在一起，就像一條隧道一樣，因此被稱作「櫻花隧道」，前往摩耶纜車站的旅客，可以搭乘通過櫻花隧道的市巴士18號公車觀賞美麗的櫻花。



地址：神戸市灘区国玉通4丁目（摩耶纜車站東側）

交通方式：市巴士18號公車 乘車費用210日幣

▲都賀川公園。（圖／神戶市台灣推廣事務所J&T CONTENTS提供）



都賀川公園

灘區位於神戶市東部，是神戶具有歷史的產酒地，有多個可入內參觀了解酒文化的酒蔵。在灘區中心的都賀川沿岸整備成舒適的公園，到了春天河岸旁美麗的櫻並木綻放，神戶市民都會到此散步並欣賞盛開的櫻花。

今年3/30當天公園內舉辦充滿日本風情的祭典「灘櫻花祭」，除了有祭典必吃的日式小吃攤販外，更請來當地的學生團體進行表演，想要體驗神戶人的春季賞櫻方式，可以來都賀川公園逛逛。

地址：神戸市灘区岸地通1丁目1-1

