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空中漂浮腳踏車、三樓高溜滑梯免費玩　新竹連假期間太空遊戲站

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▲兒童節文創館。（圖／新竹市政府提供）

▲兒童連假限定的親子樂園。（圖／新竹市政府提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

繼巨大漂浮地球爆紅後，新竹又有新玩樂點了！新竹市政府將閒置廠房大改造變身免費親子樂園，三層樓高建築體有多項的玩樂設施，空中腳踏車、3樓高溜滑梯、彈力碰碰球、期間限定免費玩，僅有7天想玩要把握機會。

新竹市政府表示，新竹市公道五路上的舊廠房因為未來將做為其他規劃，閒置期間又適逢兒童連假假期，為了讓小朋友們能有除了公園以外的地方放電，加上廠房相似「太空站」外型，決定活化廠內空間打造遊戲太空站。

▲兒童節文創館。（圖／新竹市政府提供）

▲ 攀爬網子才能玩溜滑梯。

▲兒童節文創館。（圖／新竹市政府提供）

▲三層樓高刺激溜滑梯。

戶外階梯沿著廠房打造高達3樓的超大型遊具，宛如倉鼠迷宮般讓小朋友可以爬上爬下，再從3樓高溜滑梯向下滑，另一項設施太空漫步則是陡峭的大型攀爬繩網，室內最驚險刺激的首推「漂浮單車」，架設於超過3層樓高度的空中腳踏車，身高高於140公分的大朋友才能挑戰，低年齡的小朋友也可以到球池玩彈力碰碰球、迷你搖擺屋等溫和的遊樂設施。

▲兒童節文創館。（圖／新竹市政府提供）

▲刺激的漂浮單車。

此期間限定的運動場位於新竹文創館，將於4月4日至4月7日上午10時至下午6時登場，週末3月30、31日下午1時就會搶先辦理試營運。

地址：新竹市東區公道五路三段八號

關鍵字： 新竹旅遊 親子旅遊

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