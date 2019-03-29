雲南逛雙世界遺產　來場上古5D時間旅行體驗

文／七逗旅遊網提供

雲南聚集了多元的民族，豐富的文化也成為了當地的旅遊亮點。其中納西文化是世界文化遺產─麗江古城的靈魂，古色古香的客棧、復古的建築，則描繪出麗江古城獨特的輪廓！



▲來到麗江古城，彷彿穿越時空。（圖／達志影像提供）

日夜都美麗的麗江古城位在絕佳的地理位置，四周青山、河水環繞，西北方就是高達5596公尺的玉龍雪山。古城中小橋、流水、人家的景色相當愜意，隨意走入一間古宅改建的小店、客棧，就像進入了古裝劇的場景中。河岸邊飄揚的綠柳、鮮艷的花朵點綴了街道，登上高一點的建築，還能享受遠方壯麗的山景。夜晚的麗江古城則是座艷麗的不夜城，尤其古城的核心區域「四方街」彷彿一座復古的夜市，窄巷間的酒吧則為古城增添迷幻的色彩。

結合文化和科技的納西創世紀文化體驗中心，擁有高科技的設備讓您能來場時空旅行。中國第一間5D軌道機車VR體驗館就在這裡，結合視覺、聽覺、味覺、觸覺等多元的感官體驗，帶您進入上古時代的傳奇場景，還能真實感受風、雨、雷、電等天氣變化。想穿穿看納西族的服飾？透過中心內的「魔鏡機器系統」，就能藉由互動式的LED螢幕幫自己快速換裝。中心內還有東巴祈福儀式、可體驗造紙的東巴紙坊、納西歌舞表演秀…，豐富的設施活動讓人待一整天都捨不得離開！





▲巴拉格宗風景區。（圖／shutterstock.com提供）

隸屬世界自然遺產雲南三江併流保護區一部分的巴拉格宗風景區，恰好位在雲南、四川、西藏的交界處。景區中有一棵高齡超過3千歲的千年菩提樹，枝幹攀附在崖壁上，猖狂的枝葉展現了強大的生命力，藏傳佛教相信，菩提樹擁有實現願望的能力。大膽的您也可以挑戰景區中的峽谷高空玻璃棧道，站在垂直落差達700公尺的棧道上，透過透明的地板欣賞繚繞的雲霧吧！



▲拉姆央措湖是拍松贊林寺的絕佳攝影點。（圖／喜鴻假期提供）

佇立在海拔3380公尺的松贊林寺，是雲南最大的藏傳佛教寺廟，享有「小布達拉宮」的美稱。紅白配的建築外觀是藏傳佛寺常見的配色，閃閃發亮的鍍金銅瓦相當氣派。建築內部細膩、色彩繽紛、技法多樣的壁畫，象徵保佑平安，有的則是宗教故事的插畫，突顯出莊嚴肅穆的氛圍。

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