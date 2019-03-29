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嘉義老店「蓬萊漢堡」超強洋蔥肉排　完勝麥當勞30年

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▲▼嘉義蓬萊漢堡。（圖／徐酸酸的跑跳人生提供）

旅遊中心／綜合報導

想用便宜的價格就能吃到豐富的早午餐嗎？想避開光觀人潮尋找在地人推薦的美食嗎？部落客徐酸酸的跑跳人生就在《旅遊超爽的！》社團中分享嘉義的道地早餐店「蓬萊漢堡」用餐心得，不只有鹹食，還有許多古早味的糕點可以選擇！

▲▼嘉義蓬萊漢堡。（圖／徐酸酸的跑跳人生提供）

▲店家招牌充滿復古風味，從門口就能看見蛋糕櫃和漢堡料理台。（圖／徐酸酸的跑跳人生提供，以下皆同，請勿侵權）

蓬萊漢堡位在嘉義文化路夜市附近，是一家隱身在麵包店裡的漢堡店，特別的是店家的營業時間從早上十點開始到晚上九點半，所以早上起不來的朋友也不用緊張，可以在逛夜市的時候順便來買一個！

▲▼嘉義蓬萊漢堡。（圖／徐酸酸的跑跳人生提供）

▲過去漢堡尚未出現時，蓬萊漢堡叫做蓬萊麵包店，如今也仍然販售許多麵包。

▲▼嘉義蓬萊漢堡。（圖／徐酸酸的跑跳人生提供）

▲蛋糕櫃內的蛋糕，有許多是傳統的古早味西點，可愛的造型蛋糕也都是店家手作。

除了招牌復古以外，從店內的麵包架和門口的蛋糕櫃也不難看出蓬萊漢堡的歷史悠久，民國七十三年初當勞進軍台灣以後，開啟了台灣人對美食漢堡的想像，而當初的蓬萊麵包店，也因此決定在麥當勞還尚未駐點嘉義時，賣起自家研發的漢堡，三十幾年來已經成為嘉義的老字號，也是許多在地人記憶中的美味。

▲▼嘉義蓬萊漢堡。（圖／徐酸酸的跑跳人生提供）

▲專門販賣漢堡的點餐窗口，等待的過程也能看著漢堡現點現做。

不像其他的早餐店有各種口味，蓬萊漢堡就只有雞堡 NT.45和漢堡 NT.40兩種選擇，雞堡類似一般早餐店的香雞堡，裡面包的是炸過的香雞塊，漢堡顧名思義也就是包漢堡肉。

▲▼嘉義蓬萊漢堡。（圖／徐酸酸的跑跳人生提供）

▲漢堡肉是用煎的，一開始爆炒洋蔥的時候，味道總是香得讓人欲罷不能。

▲▼嘉義蓬萊漢堡。（圖／徐酸酸的跑跳人生提供）

▲從不因為價格便宜而偷工減料，所有食材都給得超大方。

▲▼嘉義蓬萊漢堡。（圖／徐酸酸的跑跳人生提供）

▲組合漢堡的同時麵包也還在平底鍋上加熱，讓客人能夠吃到最好的美味。

因為漢堡都是老闆娘現點現做，所以客人也能看見漢堡製作的所有過程。首先在洋蔥炒到半熟以後加入漢堡肉拌炒，同時將麵包放在平底鍋上煎到酥脆，如果是雞堡的雞塊，也是現點現炸，肉類都完成以後加上高麗菜絲、番茄醬和美乃滋，放入紙袋以後再裝進可愛的漢堡盒裡，美味的漢堡就完成了。

▲▼嘉義蓬萊漢堡。（圖／徐酸酸的跑跳人生提供）

▲漢堡和顏色鮮豔，復古又可愛。

▲▼嘉義蓬萊漢堡。（圖／徐酸酸的跑跳人生提供）

▲麵包外觀看起來相當鬆軟，上層的麵包上有撒些許白芝麻，增加漢堡的層次。

▲▼嘉義蓬萊漢堡。（圖／徐酸酸的跑跳人生提供）

▲咬下去以後能看見滿滿的洋蔥和高麗菜。

徐酸酸的跑跳人生表示，一口咬下～ 還沒咬到肉XD第二口咬，就是滿滿的生菜和漢堡肉和番茄醬多層次的口感。個人很喜歡滿滿的洋蔥和生菜，男子咬了一口就說，就是我們鄉下的古早味漢堡啊！個人特別愛這種樸實的美味，下次來嘉義玩耍，記得買一顆解解饞品嚐美味吧～

蓬萊漢堡
地址：嘉義市東區中山路365號
營業時間：10:00-21:00
電話：05 - 2222309

關鍵字： 蓬萊漢堡

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