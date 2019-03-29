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搶夢幻海島高端客　Club Med預計2021年拓展至20間頂級奢華飯店

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▲馬爾地夫Club Med。（圖／Club Med集團提供）

▲馬爾地夫Club Med。（圖／Club Med集團提供）

記者陳涵茵／綜合報導

夢幻海島假期是許多人的夢想清單，星級海島飯店一間間開幕，不過五星還不夠得要奢華再奢華才能搶攻高端客，根據Club Med全球銷售資料分析，馬爾地夫為亞太區旅客最嚮往頂級奢華海島系列第一名，台灣旅客人次成長也高達50%；而最受歐美旅客歡迎的海島則是模里西斯。

Club Med集團以全包式海島假期為賣點，在全球擁有70多座度假村，2019年至今創下相較去年同期的4倍業績成長。Club Med台灣總經理Mr. Marc Letourneau表示：「2018年Club Med在台灣市場創下業績新高點，較2017年成長29%，其中入住馬爾地夫奢華頂級系列（Exclusive Collection），旅客人次成長更高達50%。」

Club Med芬尼芙別墅是馬爾地夫第一個採用全太陽能的環保渡假村，連接碼頭木棧道及公共設施等的屋頂，皆為一片片吸收太陽能的能源板，在別墅內可享受專屬管家服務、海景SPA、星空電影院、卡尼島跳島等行程，自4月至9月房客還可在村內免費租借Gopro7，奢華程度讓人嘆完觀止。

Club Med集團看準全球旅客對於頂級奢華系列的市場需求，正積極拓展頂級奢華系列據點，目前在全球已擁有14個據點，接下來將以一年新增二據點的目標，在2021年前拓展至20個據點。

關鍵字： 星級飯店 馬爾地夫

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