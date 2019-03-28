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基隆童話藝術節　11公尺高巨大恐龍9個巨偶童樂等你來

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▲ 基隆童話藝術節 11米大恐龍9巨偶童樂等你來。（圖／基隆市政府提供）

▲ 最夯的基隆童話藝術節「圓頂龍」左、「紙風車大恐龍」右。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「2019基隆童話藝術節」邁入第14年，將於4月4日至7日，為期四天，於微笑港灣周邊，串聯親子同樂互動表演及巨型扭蛋機、大型劇偶，要給孩子最精彩兒童節，市長林右昌28日裝扮童話國王和陽明海運文化基金會執行長林宜正，歡迎大小朋友一起體驗同樂。

林右昌指出，最夯的基隆童話藝術節，受到全國大小朋友喜愛，今年擴大舉辦，推陳出新在市中心區、海洋廣場展出九隻大型藝術劇偶，邀請雷克斯龍、圓頂龍及彼得修斯角龍都達十米以上劇偶，看見基隆不一樣景觀。

▲ 基隆童話藝術節 11米大恐龍9巨偶童樂等你來。（圖／基隆市政府提供）

林右昌表示，活動邀請朱宗慶打擊樂團等表演團體，與大家互動。重要的是，這次邀請雙層巴士巨型扭蛋機，只要完成打卡可獲代幣體驗。4月4日到7日歡迎大家到基隆來玩個兩天一夜，吃海鮮美食，也到潮境公園、和平島、正濱色彩屋等景點逛逛。

另外，首次在基隆亮相，現身文化廣場的雙層巴士巨型扭蛋機，每天提供1000枚代幣供兌換，上午10時起下午14時起各500枚為限，每一個FB帳號，依活動方式完成者可兌換1枚。

更有動手玩創意，基隆市創客教室攜手，在市民廣場提供maker體驗「Maker市集」，讓大家認識3D列印，內容含編程機器人、自走車及手作，結合「學校特色博覽會」，讓民眾與學生了解在地國高中特色；產發處「基隆產物趣」，匯集基隆農漁產，一網打盡基隆名物。

▲ 基隆童話藝術節 11米大恐龍9巨偶童樂等你來。（圖／基隆市政府提供）

陽明海洋藝術館，以「海港運輸」為主題，將貨櫃連結朱宗慶打擊樂團打造「Beat of Hearts!樂器貨櫃箱」，邀請知名平面設計師中村至男操刀設計「THINK BIG貨櫃展」，讓民眾對貨櫃徹底改觀，了解歷史與未來。

活動詳情，請至FB「魅力基隆」與基隆市政府Line參閱電子DM資訊，紙本DM可至市府暨文化局櫃台、各區公所服務台、本市旅遊服務中心、基隆火車站南站旅客服務中心、國光客運臨時站旅客服務台索取或至https://goo.gl/osu7SD下載EDM。

▲ 基隆童話藝術節 11米大恐龍9巨偶童樂等你來。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆童話藝術節 11米大恐龍9巨偶童樂等你來。（圖／基隆市政府提供）

▲ 最夯的基隆童話藝術節「燈籠魚」。

▲ 基隆童話藝術節 11米大恐龍9巨偶童樂等你來。（圖／基隆市政府提供）

▲ 最夯的基隆童話藝術節「小丑魚」。

▲ 基隆童話藝術節 11米大恐龍9巨偶童樂等你來。（圖／基隆市政府提供）

▲ 最夯的基隆童話藝術節「大章魚」。

▲ 基隆童話藝術節 11米大恐龍9巨偶童樂等你來。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆童話藝術節 11米大恐龍9巨偶童樂等你來。（圖／基隆市政府提供）

關鍵字： 基隆 雙層巴士 大型樂團 扭蛋機

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