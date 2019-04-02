出國撇步「懶人搭機攻略」筆記！尖峰時段也能輕鬆出入桃園機場

▲你是愛飛出國、但又不想揹著大包小包行李前往搭機的旅客嗎？（圖／記者李毓康攝）

消費中心／綜合報導

期待已久的出國旅行，終於要成行了！為了方便，很多人會選擇開車前往機場，一家人把大包小包的行李塞進後車廂，就連到國外要騎的小摺也扛上車，好不容易完成所有前置作業，但不巧開車上路碰到壅塞路況，塞了老半天終於抵達機場，卻發現「出境路邊怎麼車這麼多？」、「沒有位子靠變臨停，怎麼搬行李？」、「劃位時間就快來不及了怎麼辦！」……。旅遊狀況總是突如其來，但誰會想到還沒踏上國外土地，就可能發生搭不上飛機的慘況！

1. 跳上客運、機捷直達機場 尖峰時段不怕飛機掰掰

一年有超過4,650萬人次旅客量的台灣門戶「桃園機場」，在國道客運和桃園機場捷運的便捷路網下，即使每天有大量旅客進出，仍能保持人流暢通。但每天早上7～9點是出國尖峰時間，由於起飛航班多，除了旅遊客還有許多商務客，因此兩個航廈的出境大廳很容易在短時間內湧入大量人潮，對於趕時間的旅客來說，行程可能受耽誤的風險拉高。為此，桃園機場公司還是建議旅客盡量選擇大眾運輸前往，讓民眾可在最短的時間完成劃位、掛好行李等報到手續！

2. 出國「偷吃步｣ 提前在家託運行李 出門搭機輕鬆更省時

近年興起國外單車旅遊熱潮，到國外打高爾夫球的球友團也不在少數。單車、球具加上行李，光想像要怎麼拖著這些大型行李抵達機場，再趕去報到櫃檯劃位、掛行李，心就好累。

但其實現在許多旅客都知道該如何「偷吃步」，就算沒有親友幫忙開車載行李，自己一人就能輕鬆出發、完成登機前的大小事。聰明旅客只要在登機前三天，撥打電話給設置在桃園機場合作的物流業者，預約收貨時間（最快時間為隔天下午），就有專人到府收件。登機前一天也會再向旅客確認登機時間和航廈，出發當日旅客就可直接在桃園機場航廈宅配櫃檯領取行李，之後就可到櫃檯劃位、託運行李，非常方便！（第二航廈設置有兩個宅配取件點，一般搭機時段(06：00～23:00)可在3樓出境層直接領取；如果搭乘紅眼班機，旅客也可在1樓入境層24小時櫃檯領取行李。）

▲旅客到桃園機場物流業者櫃檯和人員確認行李件數、外觀，並提供宅配收據，就能雙手空空到機場輕鬆領取行李。（圖／記者李毓康攝）

除了有特別運動用品需求的旅客，近來也發現親子、家庭旅遊與住在中南部的旅客，對於「行李託運」需求也愈來愈多，目的都是為了讓出發行程更為便利，避免大量行李搬運可能延誤行程。桃園機場公司也特別提醒民眾，託運行李一定要符合航空安全規範，像是鋰電池、行動電源就是民眾最容易隨手打包放進託運行李中，這些物品在通過行李安撿時都會被搜出，被要求複查，不只會影響飛航安全，更可能因必須拋棄或耽誤通關時間破壞出遊心情！

至於民眾最關心的宅配行李價格部分，一般29吋、長寬高合計在150～180公分內的行李箱收費為290元，若有低溫宅配的需求，必須在預約時特別告知，好讓服務人員事先調配準備。若需託運單車、球具、輪椅等特殊行李，也可在預約時請服務人員報價。若臨時更改班機時間，也請旅客提前致電給物流業者（桃園機場宅配客服電話0800-043-043），服務人員都會視班機延後時間，建議民眾額外支付寄存費用，待出發日再行領取，或是先幫民眾把行李送返住處。

▲關於宅配收送行李的規範與寄存費用等資訊，桃園機場網站都有詳細的表格供民眾參考。（圖／截取自桃園機場官網）

旅客利用宅配到府收送行李服務，輕鬆解決大包小包問題，但到了機場，還是得面臨出境人潮尖峰雍塞，免不了讓人心浮氣躁，又有什麼好方法解決呢？

3. 內行人才知道的出國快速路線 隱藏超方便「撇步」

桃園機場建議旅客出國盡量少自行開車，多多搭乘大眾運輸工具，按照下面兩條桃園機場路線走法，比起開車卡在出境大廳無法靠邊停車更省時，兩條路線看起來和平常民眾走的差異不大，但其中隱藏著超方便「撇步」，除了上述「行李物流宅配」服務外，針對使用第二航廈出國的旅客，更可以從1樓入境層再到3樓出境層，從客運、機捷下車後，利用1樓入境大廳南北側電梯以及中央區的電扶梯直上3樓出境大廳，這可是內行人才知道的最快速走法。

第一航廈出國路線：

客運、機捷下車►在出境層宅配櫃檯領行李►自助報到、託運行李►B1美食街用餐►安檢（出國）

由第一航廈出國的旅客，搭乘客運、機捷下車後，先經電扶梯或電梯到1樓出境大廳，在12號報到櫃檯旁的「宅配櫃檯」領取行李，即可進行後續報到。

▲第一航廈建議出境路線位置圖。（圖／桃園機場提供）

第二航廈出國路線：

客運、機捷下車（從1F入境層乘坐電梯、電扶梯至3F出境層）►在1F入境層或3F出境層的宅配櫃檯領行李►櫃檯報到、託運行李►4F美食街用餐►安檢（出國）

使用第二航廈出國的旅客，依據航班時間與宅配業者的分配，可在1樓南側的宅配櫃檯，或搭電扶梯、電梯到3樓出境大廳、19和20號報到櫃檯前的宅配櫃檯領取行李，便可向航空公司進行報到手續。若距離登機還有時間，還可至4樓新開幕的美食街用餐。



▲第二航廈建議出境路線位置圖。（圖／桃園機場提供）

4. 多多利用桃園機場停車場前半小時免費服務

大眾運輸系統總是能提供民眾便利、有效率的服務，但如果種種原因、不得不開車前往機場，桃園機場提醒民眾，若在出境層併排停車，容易造成車流阻塞、影響其他旅客不便，過程中會有保全、航警驅離，甚至臨停超時也會被開紅單舉發，建議民眾可多加利用第一、二航廈停車場前30分鐘免費優惠，把握時間下車、搬行李到送機，其實一點也不麻煩。最重要的是，對於旅客來說，也不會因為趕時間而突發小意外，打壞旅遊興致。

Plus！機場美食街悠閒用餐 度假心情提前開跑

國人搭機都習慣提早2～3小時抵達機場，中南部的旅客更需提前動身，時間一長難免會遇上肚子餓，帶著長輩、孩子出門，更是不能讓他們餓昏頭。不少民眾在託運行李後發現，搭乘大眾運輸的交通時間變短，抵達機場時間也提前了，若是使用桃園機場近來推行的自動報到、自助託運行李系統，更能有效縮短等候時間，正好可以帶著家人到美食街悠閒飽餐一頓。

近來前往第二航廈的旅客會發現，4樓管制區外在去年年底，全新開張「蜂賦食趣」美食廣場，進駐的美食有國內外旅客都愛的中式麵點，如「皇家傳承牛肉麵」、「朱記」，還有流行速食「漢堡王Burger King」、日式焙煎原豆咖啡「珈啡や」等，選擇不少，能滿足一行人不同的口味。

▲「蜂賦食趣」以蜂巢概念設計裝潢，整體空間年輕活潑，用餐區的桌距也不擁擠，在這裡用餐或稍作休息都很愜意。（圖／記者李毓康攝，下同）

▲這裡還設有親子座位區，繽紛的顏色就連家長都坐到捨不得離開。