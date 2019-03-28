省錢出國必備！用go票機快速找各家航空便宜機票

文／七逗旅遊網提供



隨著市面上的航空公司、廉價航空越來越多，出國的門檻也變得越來越低，現在更有貼心為您一次找出來自多間機票供應商的機票比價平台─go票機，只要輸入相關資訊，就能在10秒內快速取得多樣化的比價結果！



▲go票機官方網站的介面相當親民。（圖／go票機提供）

【在地客服】

來自台灣本土的機票比價平台，提供您親和道地的服務，由於go票機在台灣有自己的辦公室，因此當您遇到任何問題，不像其他機票比價平台需等待國際電話轉接，直接打電話就能接通在地的客服人員，用國、台語都能輕鬆溝通！現在也加入Line@客服，更能即時做一對一的線上諮詢，搜尋Line ID：@airbarego 《Airbare go票機》，就可和go票機客服團隊即時對答，享受更方便的服務。





▲加入「Airbare go票機」的Line客服，提供一對一的線上諮詢服務。（圖／go票機提供）





▲豐富、快速的比價結果，讓您能輕鬆挑選理想的航班。（圖／go票機提供）

【快速搜尋、價格透明】

除了擁有優秀親和的客服團隊，go票機的網站也非常容易上手。打開官方網站或go票機的App，只要輸入出發地、目的地，選擇出發與回程日期、人數及艙等，再按下「搜尋」，不必等待冗長的作業過程，10秒內就能得到完整的搜尋結果，超快的運算速度大勝其他比價平台。由於go票機和多間機票供應商合作，因此您能得到非常豐富的比價結果，即使是同一個航班，也有許多不同的選擇，可以向您最有好感的供應商訂購機票，這點跟旅行社的比價系統十分不同，一般而言，旅行社都只提供單一價格，相較之下，go票機是名副其實的機票比價平台，為您整理出不同來源的機票。另外，您在搜尋結果中看到的價錢都已經是包含機場稅、燃油附加稅的價格，因此不用擔心實際付款時，又突然冒出一筆費用。



▲go票機App版介面。（圖／go票機提供）



【條件篩選】

go票機還有非常強大的機票篩選功能，可以依「價格」、「飛行時長」、「航空公司」、「出發時間」、「抵達時間」作進階篩選，這個特殊功能可以讓您從上千個搜尋結果中，快速縮小搜尋範圍，找出最理想、適合行程的機票！例如可以根據需求，篩選出直飛航班；或將比價結果調整為優先顯示「價格最低」的項目。只要使用過go票機的篩選功能，您會發現go票機真是旅程規畫最佳小幫手！



▲「價格通知」是go票機App版本才有的功能，想省錢出國的您還不趕快下載！（圖／go票機提供）

【價格下降通知】

此外，App版的使用者還能享受一項限定的貼心功能，在App上申請會員帳號並登入，就可以開啟「價格通知」提醒，當您儲存的航班價格下降了，go票機會自動寄e-mail通知，讓您以最滿意的價格買到機票，貼心又方便。總是精打細算出國旅行的您還等什麼？馬上下載go票機App，訂購便宜理想的機票，實踐旅遊夢！



更多資訊：

▲ 買機票千萬要比較！go票機 官方網站►►►

電話：(02) 5596-4260



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