福隆沙雕兒童連假搶先看！12歲以下兒童免費玩

▲2019福隆國際沙雕藝術季。（圖／福容大飯店提供，下同）



旅遊中心／綜合報導

2019福隆國際沙雕藝術季舉辦第12年，主辦單位於兒童連假期間，推出沙雕搶先看活動，除了搶先觀賞到5-6座完整的沙雕作品外，還能一窺沙雕師巧手雕刻的，以及沙雕夯沙、模板的過程，憑證明文件可享12歲以下孩童免費入場優惠，12歲以上的參觀門票也只要40元！參加打卡活動再抽麗寶樂園馬拉灣門票。

今年沙雕季展期自4/19起到8/25止，為期128天的展期以「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」為主題，融入近期最夯的亞特蘭提斯海洋議題，除了展現奇幻想像的沙雕作品外，其中更有以海洋廢材與沙雕結合的創作，就是要透過藝術的呈現來喚醒遊客對海洋生態保護的重視。

而主辦單位於整個展期間也投入27名沙雕藝術家，齊聚福隆沙灘共同創作，從夯沙模板到塑型，不論遇到豪雨襲擊破壞等，皆以大量人工方式進行修補維護，以維持沙雕季展期的品質控管，就是希望由大地藝術創造的沙雕能夠以最天然環保的方式回歸大自然。

本屆將推出25座沙雕主題作品，搭配展區內的多達20組的小型互動沙雕，國際、國內沙雕賽共計20座，以及今年還要挑戰金氏世界紀錄，以東北角特有品種的瓶鼻海豚為意象，打造300座海豚沙雕佇立福隆，挑戰「全世界最多人一起創做沙雕」的記錄里程碑，主辦單位將於6/15邀請300位民眾在沙雕師的帶領下一起完成這項壯舉，本屆沙雕季將打造超過座沙雕365座沙雕作品，堪稱史上最多！

位於福隆海水浴場的福容大飯店福隆，也於活動期間推出多項優惠好康！沙雕搶先看期間至活動，與沙雕拍照並上傳活動粉絲頁，就有機會獲得麗寶樂園馬拉灣入場門票！而於4/1至4/30期間入住飯店「亞特蘭提斯之旅住房專案」，一泊二食早鳥優惠價每人只要3250元起，專案除活力早餐外，另有中/西精緻晚餐可選擇，還有館內休閒活動4選1，讓您可選擇單車追風行、手作DIY活動、體驗Gamix VR遊戲成為E級玩家，或是最夯的夜訪沙蟹生態體驗活動，讓您今夏來福隆看沙雕、住飯店、吃美食、玩海邊！

詳情請上福容大飯店福隆官網

www.fullon-hotels.com.tw/fl