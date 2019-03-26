兒童免費吃！台中紅蝦、生蠔399吃到飽　80種海陸食材超狂

▲為歡慶兒童節，台中燒烤火鍋4月4日至7日150公分（含）以下小孩免費招待。（圖／商妮吃喝遊樂提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

連假即將到來，享用一頓大餐祭拜五臟廟也不錯，台中有間火烤兩吃的餐廳，重新改裝後推出399吃到飽，超過80種食材任君挑選之外，為歡慶兒童節，4月4日至7日150公分（含）以下小孩免費招待，一位大人配一位小孩等於半價，相當划算。





▲癮廚提供超過80種以上的食材。

「癮廚」是間台中老字號燒肉火鍋吃到飽，改裝潢後重新出發，提供超過80種以上的食材，包含天使紅蝦、生蠔、螃蟹、白蝦、鮭魚肚、小卷等超過80種海陸食材，還有隱藏版炭烤霜淇淋，燒烤火鍋吃到飽90分鐘399元起跳，覺得時間不夠，也可延長至110分鐘，價格則為599元起。

▲▼天使紅蝦、生蠔等超過80種海陸食材均可取用。

曾到店用過餐的部落客Sunny表示，除了自助取餐外，店內的「自動點肉機」也是一大亮點，從觸控螢幕上輸入桌號及想點的肉片，電腦會自動傳送到櫃檯，店員會依點單內容切好肉片並送上桌。點肉機則有炭烤冰淇淋、豬五花、黃金梅花豬、厚切霜降豬、羊五花、牛五花、骰子牛、霜降牛、帶骨牛小排、安格斯黑牛、松阪豬、生蠔、天使紅蝦等13項可點。





▲喜歡吃海鮮的人，店家提供魚下巴、鮭魚肚、魚片、花枝漿、白蝦、螃蟹、淡菜、花枝、魷魚等海鮮食材。

喜歡吃海鮮的人，店家提供魚下巴、鮭魚肚、魚片、花枝漿、白蝦、螃蟹、淡菜、花枝、魷魚等海鮮食材，再加上20種火鍋料、裝置時尚的蔬菜區，全都可以自由取用。店家說明，連假期間（4月4日至7日）兒童免費優惠以假日計算，90分鐘吃到飽一大一小為499元加1成，平均一人只要275元。





▲連假期間以假日計，90分鐘吃到飽一大一小為499元加1成，平均一人只要275元。

癮廚

地址：台中市西屯區東興路三段393號

價格：平日午餐90分鐘399元、110分鐘599元；晚餐／假日90分鐘499元、110分鐘699元（需加一成服務費）

時間：11:30-24:00

兒童節優惠：4月4日至7日間，150公分（含）以下的小朋友用餐免費，每位小朋友需搭配一位大人。