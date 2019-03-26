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米其林必比登名單27日公布　36家餐廳能不能續拿是焦點

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▲林東芳牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）
▲林東芳牛肉麵今年能不能再拿必比登推介，是很多人關注的焦點。(圖／記者黃士原攝)

記者黃士原／台北報導

第二屆《台北米其林指南》即將於4月10日公布，而在之前必比登推介將先在27日公布，去（2018）年有林東芳牛肉麵等36家入選，今（2019）年這36家能不能繼續獲得推介？還是有新店入選？都將是大家關注的焦點。

「必比登推介」是米其林評審員頒給餐飲業者的一項殊榮，這些餐廳供應物超所值的美味佳餚，並非一星、二星及三星等評鑑，普遍訂在36歐元（約1300元台幣）以下。而去年「必比登推介」榜上的牛肉麵共有8家，包括林東芳牛肉麵、永康牛肉麵及建宏牛肉麵等店家，但名單出來之後讓網友議論紛紛，甚至有「外國評審不懂牛肉麵」的聲音，今年這些店家能否繼續入榜，還是有新店家，相信都是目光焦點。


▲米其林推介雙月食品社。

而去年被收錄到台北米其林指南的店家，在去年底前時都有收到確認店家相關資訊的電話或親訪，像是二星餐廳請客樓、餐盤餐廳安東廳等，不過由於這是米其林例行資料更新，是不是確定入榜或摘星還很難說，而店家與餐廳在還沒公布名單之前都是很低調，盡量以平常心來看待。

2018台北米其林必比登推介美食名單
●點水樓 (松山)
地址：台北市松山區南京東路四段61號
電話：02 8712 6689

●鼎泰豐 (信義路)
地址：台北市大安區信義路二段194號
電話：02 2321 8928

●阜杭豆漿
地址：台北市中正區忠孝東路一段108號
電話：02 2392 2175

●清真中國牛肉麵食館
地址：台北市大安區延吉街137巷7弄1號
電話：02 2721 4771

●濱松屋
地址：台北市中山區林森北路119巷12號
電話：02 2567 5705

●杭州小籠湯包 (大安)
地址：台北市大安區杭州南路二段19號
電話：02 2393 1757

●好公道金雞園
地址：台北市大安區永康街28-1號
電話：02 2341 6980

●建宏牛肉麵
地址：台北市萬華區西寧南路7號
電話：02 2371 2747

●想想廚房
地址：台北市中山區松江路69巷13號
電話：02 2508 1329

●老山東牛肉家常麵店
地址：台北市萬華區西寧南路70號B1
電話：02 2389 1216

●廖家牛肉麵
地址：台北市大安區金華街98號
電話：(02)2351-7065

●林東芳牛肉麵
地址：台北市中山區安東街4-3號
電話：02 2752 2556

●劉山東牛肉麵
地址：台北市中正區開封街一段14巷2號
電話：02 2311 3581

●茂園
地址：台北市中山區長安東路二段185號
電話：02 2752 8587

●美麗餐廳
地址：台北市中山區錦州街146號
電話：02 2521 0698

●My 灶
地址：台北市中山區松江路100巷9-1號
電話：02 2522 2697

●我家小廚房
地址：台北市松山區延壽街115號
電話：0966 558 669

●牛店精燉牛肉麵
地址：台北市萬華區昆明街91號
電話：02 2389 5577

●一號糧倉
地址：台北市松山區八德路二段346巷3弄2號
電話：02 2775-1689

●彭家園
地址：台北市大安區東豐街60號
電話：02 2704 5152

●祥和蔬食
地址：台北市中正區鎮江街1巷1號
電話：02 2357 0377

●雙月食品
地址：台北市中正區青島東路6-2號
電話：02 3393 8953

●宋廚菜館
地址：台北市信義區忠孝東路五段15巷14號
電話：02 2764 4788

●北平陶然亭
地址：台北市松山區復興北路86號
電話：02 2778 7805

●永康牛肉麵
地址：台北市大安區金山南路二段31巷17號
電話：02 2351 1051

●醉楓園小館
地址：台北市松山區八德路三段8巷5號
電話：02 2577 9528

10家夜市街頭小吃
●阿男麻油雞
地址：台北市中正區中華路二段311巷
電話： 0955 572 506

●臭老闆 現蒸臭豆腐(南機場夜市)
地址：台北市中正區中華路二段313巷6號
電話： 02 2305 2078

●劉芋仔(寧夏夜市)
地址：台北市大同區寧夏路

●豬肝榮仔(寧夏夜市)
地址：台北市大同區寧夏路68號
電話：02 2553 9710

●陳董藥燉排骨(饒河夜市)
地址：台北市松山區饒河街160號
電話：0910 901 933

●福州世祖胡椒餅(饒河夜市)
地址：台北市松山區饒河街249號
電話：0958 126 223

●施老闆麻辣臭豆腐(饒河夜市)
地址：台北市松山區饒河街189號
電話：0910 163 404

●海友十全排骨(士林夜市)
地址：台北市士林區大東路49號
電話： 02 2888 1959

●梁記滷味(臨江街夜市)
地址： 106台北市大安區通化街39巷50弄
電話： 02 2738 5052

●駱記小炒(臨江街夜市)
地址：台北市大安區通化街39巷50弄27號
電話：02 2708 1027

關鍵字： 美食情報 2019台北米其林指南 米其林必比登

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