米其林必比登名單27日公布　36家餐廳能不能續拿是焦點



▲林東芳牛肉麵今年能不能再拿必比登推介，是很多人關注的焦點。(圖／記者黃士原攝)



記者黃士原／台北報導

第二屆《台北米其林指南》即將於4月10日公布，而在之前必比登推介將先在27日公布，去（2018）年有林東芳牛肉麵等36家入選，今（2019）年這36家能不能繼續獲得推介？還是有新店入選？都將是大家關注的焦點。

「必比登推介」是米其林評審員頒給餐飲業者的一項殊榮，這些餐廳供應物超所值的美味佳餚，並非一星、二星及三星等評鑑，普遍訂在36歐元（約1300元台幣）以下。而去年「必比登推介」榜上的牛肉麵共有8家，包括林東芳牛肉麵、永康牛肉麵及建宏牛肉麵等店家，但名單出來之後讓網友議論紛紛，甚至有「外國評審不懂牛肉麵」的聲音，今年這些店家能否繼續入榜，還是有新店家，相信都是目光焦點。





▲米其林推介雙月食品社。

而去年被收錄到台北米其林指南的店家，在去年底前時都有收到確認店家相關資訊的電話或親訪，像是二星餐廳請客樓、餐盤餐廳安東廳等，不過由於這是米其林例行資料更新，是不是確定入榜或摘星還很難說，而店家與餐廳在還沒公布名單之前都是很低調，盡量以平常心來看待。



2018台北米其林必比登推介美食名單

●點水樓 (松山)

地址：台北市松山區南京東路四段61號

電話：02 8712 6689

●鼎泰豐 (信義路)

地址：台北市大安區信義路二段194號

電話：02 2321 8928

●阜杭豆漿

地址：台北市中正區忠孝東路一段108號

電話：02 2392 2175

●清真中國牛肉麵食館

地址：台北市大安區延吉街137巷7弄1號

電話：02 2721 4771

●濱松屋

地址：台北市中山區林森北路119巷12號

電話：02 2567 5705

●杭州小籠湯包 (大安)

地址：台北市大安區杭州南路二段19號

電話：02 2393 1757

●好公道金雞園

地址：台北市大安區永康街28-1號

電話：02 2341 6980

●建宏牛肉麵

地址：台北市萬華區西寧南路7號

電話：02 2371 2747

●想想廚房

地址：台北市中山區松江路69巷13號

電話：02 2508 1329

●老山東牛肉家常麵店

地址：台北市萬華區西寧南路70號B1

電話：02 2389 1216

●廖家牛肉麵

地址：台北市大安區金華街98號

電話：(02)2351-7065

●林東芳牛肉麵

地址：台北市中山區安東街4-3號

電話：02 2752 2556

●劉山東牛肉麵

地址：台北市中正區開封街一段14巷2號

電話：02 2311 3581

●茂園

地址：台北市中山區長安東路二段185號

電話：02 2752 8587

●美麗餐廳

地址：台北市中山區錦州街146號

電話：02 2521 0698

●My 灶

地址：台北市中山區松江路100巷9-1號

電話：02 2522 2697

●我家小廚房

地址：台北市松山區延壽街115號

電話：0966 558 669

●牛店精燉牛肉麵

地址：台北市萬華區昆明街91號

電話：02 2389 5577

●一號糧倉

地址：台北市松山區八德路二段346巷3弄2號

電話：02 2775-1689

●彭家園

地址：台北市大安區東豐街60號

電話：02 2704 5152

●祥和蔬食

地址：台北市中正區鎮江街1巷1號

電話：02 2357 0377

●雙月食品

地址：台北市中正區青島東路6-2號

電話：02 3393 8953

●宋廚菜館

地址：台北市信義區忠孝東路五段15巷14號

電話：02 2764 4788

●北平陶然亭

地址：台北市松山區復興北路86號

電話：02 2778 7805

●永康牛肉麵

地址：台北市大安區金山南路二段31巷17號

電話：02 2351 1051

●醉楓園小館

地址：台北市松山區八德路三段8巷5號

電話：02 2577 9528

10家夜市街頭小吃

●阿男麻油雞

地址：台北市中正區中華路二段311巷

電話： 0955 572 506

●臭老闆 現蒸臭豆腐(南機場夜市)

地址：台北市中正區中華路二段313巷6號

電話： 02 2305 2078

●劉芋仔(寧夏夜市)

地址：台北市大同區寧夏路

●豬肝榮仔(寧夏夜市)

地址：台北市大同區寧夏路68號

電話：02 2553 9710

●陳董藥燉排骨(饒河夜市)

地址：台北市松山區饒河街160號

電話：0910 901 933

●福州世祖胡椒餅(饒河夜市)

地址：台北市松山區饒河街249號

電話：0958 126 223

●施老闆麻辣臭豆腐(饒河夜市)

地址：台北市松山區饒河街189號

電話：0910 163 404

●海友十全排骨(士林夜市)

地址：台北市士林區大東路49號

電話： 02 2888 1959

●梁記滷味(臨江街夜市)

地址： 106台北市大安區通化街39巷50弄

電話： 02 2738 5052

●駱記小炒(臨江街夜市)

地址：台北市大安區通化街39巷50弄27號

電話：02 2708 1027