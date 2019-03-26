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日本鐵道便當「淡路屋」首次登台　蛸壺章魚便當台灣也買得到

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▲日本鐵道便當「淡路屋」首次登台　蛸壺章魚便當台灣也買得到 。（圖／橘焱國際餐飲提供)
▲日本鐵道便當「淡路屋」蛸壺章魚便當台灣也買得到 。（圖／橘焱國際餐飲提供)

旅遊中心／綜合報導

整隻章魚腳、穴子魚塞在蛸壺造型的陶器裡，這是許多日本鐵道便當迷到日本必買的蛸壺章魚便當「ひっぱりだこ飯」，而現在不用飛日本、在台灣就買得到了。橘焱國際餐飲集團（胡同燒肉）受到SOGO日本展邀請，與淡路屋合作將日本鐵道便當前3名的人氣商品「蛸壺章魚便當（ひっぱりだこ飯）」獨家引進，售價新台幣349元，每日限量60個。

▲日本鐵道便當「淡路屋」首次登台　蛸壺章魚便當台灣也買得到。（圖／橘焱國際餐飲提供)
▲蛸壺章魚便當是用模仿捕捉章魚器具的陶器。（圖／橘焱國際餐飲提供)

發跡於神戶的日本淡路屋，從明治時代就開始販售鐵道便當，經營至今已超過一世紀之悠久，曾推出不少頗具特色的鐵道便當，而淡路屋明石名物「蛸壺章魚便當（ひっぱりだこ飯）」是日本當地須先上網預訂才有機會購買的特製章魚便當，將於SOGO忠孝館日本展期間在B2設臨時櫃販售，讓台灣朋友即買即享用。

蛸壺章魚便當裡面有整隻章魚腳、穴子魚，以及日式醬汁拌過的炊飯上，特殊蛸壺造型，模仿捕捉章魚器具，是少數使用可加熱式容器的食用的日式便當。

除了引進淡路屋的蛸壺章魚便當外，橘焱國際餐飲集團旗下品牌台北鳥喜同時也推出限量燒鳥便當。

地址：台北市大安區忠孝東路四段45號（SOGO忠孝館B2臨時櫃）

關鍵字： 美食快訊 蛸壺章魚便當 鐵道便當

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