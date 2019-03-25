粉絲出動！新加坡環球影城芝麻街50週年生日必收集限定徽章

▲新加坡環球影城推出芝麻街50週年限定生日派對活動。（圖／新加坡環球影城提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

人氣卡通芝麻街五十週年了！新加坡環球影城特別在四月份推出芝麻街五十週年生日派對，園區陷入繽紛的芝麻街主題，除了有芝麻街明星互動表演外，還有巨型生日蛋糕、舞蹈表演以及大型驚喜壓軸秀演出，喜歡Elmo、大鳥、餅乾怪獸的芝麻街粉絲快揪團出發。

▲芝麻街50週年特別慶典。



在四月份期間持新加坡環球影城日間門票入園的遊客都能參加芝麻街五十週年生日派對，派對過後還可參觀大鳥（Big Bird）的鳥巢、艾比（Abby）的魔法花園、沿著芝麻街走到畢特Bert和恩尼Ernie溫馨之家等多個主題場景，再到《芝麻街》中的著名經典場景123 Stoop街景拍照。園方也特別為熱愛收藏的粉絲推出了一系列芝麻街獨家紀念徽章，只需在園區內的餐廳或商店消費滿新幣60元，即可收集精美徽章一枚。

▲夏季限定夜間遊行環球夜夜歡騰。



到了夜晚，新春夏季限定夜間節目「環球夜 夜歡騰」即將登場，好萊塢璀璨夜間遊行融合霓虹燈飾和LED花車，將聚集超過100位表演者和12輛夢幻絢麗的花車。《馬達加斯加》動物們、《侏羅紀公園》恐龍、《木乃伊復仇記》中的古埃及法老和木乃伊等都將一起狂歡，遊行於指定晚間7時半開始，新加坡環球影城園區星期五、六及指定假日延長營業時間至晚上10點。