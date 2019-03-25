台北米其林指南晚宴在官網開賣！餐費每位要價1.8萬元



▲台北米其林指南晚宴開賣。（圖／翻攝米其林指南官網)



記者黃士原／台北報導

第二屆台北米其林指南將在4月10日出爐，跟去年一樣，當日晚上也會舉辦晚宴替摘星的餐廳廚師與團隊慶賀，官網也25日中午開放部份座位供一般民眾預約，餐費每位要價600美元（約1.8萬元新台幣）。另外，主廚陣容除了香港及新加坡米其林主廚，還有去年台北拿到米其林一星的Longtail主廚林明健、雅閣主廚謝文。

在米其林指南官網上，今年米其林晚宴一樣是在台北文華東方酒店舉辦，邀請到的主廚有台北米其林一星Longtail主廚林明健、香港米其林二星柏屋主廚Atsushi Takahashi、台北米其林一星雅閣主廚謝文、澳門米其林二星御膳房Fabrice Vulin，以及新加坡米其林二星Les Amis Restaurant主廚Sebastien Lepinoy。晚宴將會提供由五位主廚設計的五道菜色和葡萄酒搭配，每桌10人。





▲台北米其林一星Longtail主廚林明健。(圖／記者黃士原攝)



去年晚宴是邀請到米其林三星料理長山本征治、台灣祥雲龍吟料理長稗田良平、文華東方酒店雅閣主廚謝文、文華東方酒店點心主廚Guillaume Coulbrant、樂沐主廚陳嵐舒、新加坡米其林二星四川飯店主廚陳建太郎，以及吳寶春一同準備晚宴。而祥雲龍吟與雅閣都在去年都摘下米其林一星，因此今年受邀的Longtail、雅閣都可能續拿米其林星星。



由於晚宴主要是晚宴替摘星的餐廳廚師與團隊慶賀，因此開放給一般民眾的數量並不多，去年開賣一天就完售，預期今年可能也會在一、二天內賣光。





▲台北米其林一星雅閣主廚謝文。(圖／台北文華東方酒店提供)





▲澳門米其林二星御膳房Fabrice Vulin。(圖／翻攝米其林指南官網）





▲新加坡米其林二星Les Amis Restaurant主廚Sebastien Lepinoy。（圖／翻攝米其林指南官網）





▲香港米其林二星柏屋主廚Atsushi Takahashi。（圖／翻攝米其林指南官網）



米其林晚宴開賣網址：

https://guide.michelin.com/tw/taipei/taipeigala2019/event