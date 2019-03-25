ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

台北米其林指南晚宴在官網開賣！餐費每位要價1.8萬元

ETtoday餓勢力

▲台北米其林指南晚宴開賣。（圖／取自米其林指南官網)
▲台北米其林指南晚宴開賣。（圖／翻攝米其林指南官網)

記者黃士原／台北報導

第二屆台北米其林指南將在4月10日出爐，跟去年一樣，當日晚上也會舉辦晚宴替摘星的餐廳廚師與團隊慶賀，官網也25日中午開放部份座位供一般民眾預約，餐費每位要價600美元（約1.8萬元新台幣）。另外，主廚陣容除了香港及新加坡米其林主廚，還有去年台北拿到米其林一星的Longtail主廚林明健、雅閣主廚謝文。

在米其林指南官網上，今年米其林晚宴一樣是在台北文華東方酒店舉辦，邀請到的主廚有台北米其林一星Longtail主廚林明健、香港米其林二星柏屋主廚Atsushi Takahashi、台北米其林一星雅閣主廚謝文、澳門米其林二星御膳房Fabrice Vulin，以及新加坡米其林二星Les Amis Restaurant主廚Sebastien Lepinoy。晚宴將會提供由五位主廚設計的五道菜色和葡萄酒搭配，每桌10人。


▲台北米其林一星Longtail主廚林明健。(圖／記者黃士原攝)

去年晚宴是邀請到米其林三星料理長山本征治、台灣祥雲龍吟料理長稗田良平、文華東方酒店雅閣主廚謝文、文華東方酒店點心主廚Guillaume Coulbrant、樂沐主廚陳嵐舒、新加坡米其林二星四川飯店主廚陳建太郎，以及吳寶春一同準備晚宴。而祥雲龍吟與雅閣都在去年都摘下米其林一星，因此今年受邀的Longtail、雅閣都可能續拿米其林星星。

由於晚宴主要是晚宴替摘星的餐廳廚師與團隊慶賀，因此開放給一般民眾的數量並不多，去年開賣一天就完售，預期今年可能也會在一、二天內賣光。


▲台北米其林一星雅閣主廚謝文。(圖／台北文華東方酒店提供)


▲澳門米其林二星御膳房Fabrice Vulin。(圖／翻攝米其林指南官網）


▲新加坡米其林二星Les Amis Restaurant主廚Sebastien Lepinoy。（圖／翻攝米其林指南官網）


▲香港米其林二星柏屋主廚Atsushi Takahashi。（圖／翻攝米其林指南官網）

米其林晚宴開賣網址：
https://guide.michelin.com/tw/taipei/taipeigala2019/event

關鍵字： 美食情報 2019台北米其林指南 米其林晚宴

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全新「台南貨櫃公園」4月開幕

嘉義古早味推車碗粿、排骨酥湯25元

基隆嶼暑假開放登島　每人收100元

桃園免門票休閒農場可以搭小火車！

嘉義貨櫃屋景觀餐廳　網美搶打卡！

亡美私闖屋頂！圓山：不排除提告

用炸的烤鴨！桃園超特別的一鴨三吃

揭全球受歡迎美食！台灣和英國同名

高雄火鍋店蒜味蛤蜊雞清爽又暖胃

台中最美黃金公園黃花風鈴木大爆發

熱門行程

最新新聞更多

高雄14公尺大腕龍出沒

愛麗絲夢遊「北市最浪漫玫瑰園」

鉄火牛排插旗新光三越A11

「標太郎」水餃　標哥：大甲媽遶境免費..

台北米其林指南晚宴在官網開賣了

身份證5、2、1三碼中！劍湖山門票9..

涮涮鍋用銅板價　吃宜蘭現流活海鮮！

老師傅秘製鍋底！板橋重慶老火鍋

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366