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揭秘！世界難預約的RAW怎麼訂？旅遊業者提供撇步

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▲▼首屆台北米其林指南2018媒體發布會。一星級餐廳,RAW,赫士盟資深副總王偉師（圖／記者李毓康攝）

▲RAW去年獲台北米其林指南一星級餐廳，但搶破頭也訂不到位讓饕客相當苦惱。（圖／記者李毓康攝）

記者彭懷玉、蔡玟君／專訪

第二屆「台北米其林指南」公布第二屆摘星餐廳名單，《ETtoday新聞雲》訪問到雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍，及負責規劃國外旅客來台的寶獅旅行社副總王岳聰，看看站在旅遊業者角度，又是如何端倪米其林盛事。

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▲▼雄獅旅遊總經理游國珍。（圖／記者蔡玟君攝）

▲雄獅旅遊主題旅遊部總經理兼發言人游國珍。（圖／記者蔡玟君攝）

主題旅遊部總經理游國珍表示，米其林是近年才進到亞洲，台灣又是繼東京、上海、新加坡、港澳後才剛起步，目前大家對米其林餐廳仍趨之若鶩，跟行之有年的歐美國家人民較為不同。但不諱言，米其林畢竟是國際級公正的評鑑單位，若提到團體行程有去吃米其林餐廳，自然會為行程增色不少，但台北米其林吸引的多半是台灣人，國際知名度尚不足，若要推廣到海外，還有一段長遠的路要走，目前對旅遊業的包裝確實有一定的難度在。

游國珍說，台灣特色料理很多，小吃也是琳瑯滿目，曾品嘗過幾間米其林，他坦言，若要奪星，不光是好吃就有用，包含用餐的環境舒不舒適、服務流程等都要同步提升，希望這些有實力的餐廳也有機會被評審看到，進而進入米其林評鑑。

▲雄保旅行社副總王岳聰。（圖／雄獅旅遊提供）

▲寶獅旅行社副總王岳聰則坦言，「真正的米其林狂熱者不會來找我們！」（圖／雄獅旅遊提供）

另外，負責接待海外旅客來台的寶獅旅行社副總王岳聰則坦言，「真正的米其林狂熱者不會來找我們！」目前市面上雖有很多米其林團，但由於米其林餐廳本身就「難訂位」，連台灣人自己要去吃都有難度了，更別說是「保證團」，所以選擇空間較寬裕的「天香樓」和「金蓬萊」等一星餐廳。

為讓顧客也能體驗到二星餐廳，去年榮獲二星的請客樓則拉到礁溪的分店寒沐酒店用餐，再搭配鼎泰豐、永康牛肉麵等在地美食，沒有訂不到位的壓力，行程也能安排更順暢。這樣16人以下的台灣吃貨美食團，團費大約在新台幣2萬多左右，另外也會搭配旅遊行程，比如拉到宜蘭吃在地櫻桃鴨；或到台南吃度小月等台灣特色料理等。

▲▼度小月。（圖／攝影中心攝）

▲度小月是台灣知名特色料理。（圖／攝影中心攝）

米其林餐廳本身就難預約，沒有耐心等候可是不行的，以團體操作來說，王岳聰透露，米其林級餐廳平均要一個月前預訂，但他也提供訂位小撇步，像是無敵難預約的RAW，今年（2019）摘二星，更難預訂了，他不建議訂2、4人，改訂6或8人，等確定訂到後再來揪人！另外，中午、平日都是更容易訂到的時間，大家不妨一試。

▲RAW餐廳,江振誠餐廳,(圖／RAW提供)

▲無敵難預約的RAW，旅遊專家提供預約小撇步。（圖／RAW提供）

「反觀鄰近亞洲國家的旅客，比較不太會去期待台灣的米其林，畢竟港、澳、日等國都推（米其林）很久了，能吃到的機率更高，反而外國客人是著重台灣當地的特色料理。」

王岳聰也比喻，吃飯跟喝茶一樣，第一名的茶一斤要價30到50萬，但一般人的味蕾根本喝不出第一名和第十名茶的差別，他曾喝過一斤10萬元的茶，覺得跟一斤6000元的茶差不多，「美食這種東西跟喝茶一樣，完全是依個人喜好，喝的喜歡跟順口，就是好茶。」

王岳聰說，餐廳摘星後訂位更難，但一體兩面，好的是品牌更有說服力，不用特別宣傳就自然有客源。台北米其林評鑑出爐後，得獎餐廳的管理和要求更加嚴格，無論是用餐環境、氛圍和服務的提升，勢必帶動餐飲業正向循環。」

頂鮮101。(圖／頂鮮101提供)

▲頂鮮101去年沒入圍，讓王岳聰及不具名餐飲公關大嘆可惜。（圖／頂鮮101提供）

不具名餐飲業者表示，長遠來看，米其林對台灣觀光品質提升確實有幫助，畢竟讓品牌到海外宣傳更有力，但有件事需要釐清：店家會希望爭取米其林殊榮？還是專心做好服務、菜色？他也坦言，台灣餐飲教育多偏重往國外發展，對中菜的培訓不足，有志台灣青年想開店卻沒錢等問題，而像是廚師自己開店當老闆的店家並不多，若想要將美味傳承下去，確實有些難度，這些都是台灣餐飲業面臨的困境。

關鍵字： 台北米其林 米其林 台北米其林專題 2019台北米其林

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