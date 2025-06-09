埃及古文明巡禮　10～4月正逢旅遊旺季

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

走進埃及，就像翻開一卷被沙塵輕蓋的史詩。金字塔下的靜默，尼羅河畔的輕風，以及遺世獨立的阿布辛貝神殿，都如同塵封千年的記憶，靜靜等待旅人的凝視與傾聽。每年的10月份開始，炙熱的溫度逐漸退去，天氣涼爽舒適，白天約在20-30度，陽光充足，雨水稀少，適合前往沙漠、金字塔、神廟等等的戶外景點，比較不易中暑，是相當推薦的旅遊季節。

▲大埃及博物館拉美西斯二世雕像，展現非凡的王者氣勢。

首都開羅，是探索埃及古文明的絕佳起點。去年剛開幕的大埃及博物館，偌大的中庭，矗立著拉美西斯二世雕像；12座展廳中，收藏橫跨四個時代、70萬年的珍寶，將塵封的文明細細鋪展在眼前。另一座埃及考古博物館，則以圖唐卡門的寶藏及豐富經典文物，慢慢拼湊古文明的輪廓。

▲阿布辛貝神殿與獅身人面及金字塔齊名。

在古埃及歷代法老中，拉美西斯二世是最偉大的一位，他為了彰顯豐功偉業所建的阿布辛貝神殿，是由一整座岩山鑿刻而成，曾被遺忘千年，直到19世紀才重新被人發現。為保護它免於水淹，聯合國與埃及政府曾聯手將整座神殿搬遷至現址，堪稱現代工程奇蹟。當夜幕降臨時，聲光秀點亮神殿牆面，映照出一幕幕美麗影像，述說著過往的偉大事蹟，搭配動人的配樂，彷彿重現古埃及的榮光。

▲乘坐阿拉伯式風帆船，悠游尼羅河上最美的綠洲風光。

旅程的靈魂，往往在流動中展開。登上五星級遊輪，從亞斯文出發，展開3天2夜的尼羅河奇航，沿途造訪柯蒙波、伊迪芙神殿，遊覽尼羅河谷地，追逐新王朝時期風貌。此外，也不能錯過由努比亞人所駕駛的阿拉伯式風帆船，點點帆影襯托河畔綠意，耳邊是風聲與河流的低語；這條生命之河，孕育了古埃及文明，也滋潤旅人的心。

▲在開羅米娜宮享用美食時，金字塔景色盡收眼底。

在埃及，嘗試不同食物、展開味蕾冒險，也是絕妙的旅遊體驗。開羅米娜宮萬豪飯店MENA HOUSE 139餐廳是首選，眺望金字塔美景，品嘗香料濃郁的傳統料理，盡享視覺與味覺的雙重盛宴。想感受當地潮流，不妨朝聖中東風味網紅餐廳。喜歡異國美食，則不能錯過PANE VINO尼羅河畔義大利餐廳風味。

●推薦行程：

埃及紅海法老傳奇雙飛12天進化版

https://reurl.cc/XAy95e

●行程亮點：

˙進入合適的旅遊季節（10~4月）

˙雙博物館（大埃及博物館＋埃及考古博物館）

˙全程搭乘二段國內班機：開羅／亞斯文、胡爾加達／開羅

˙五星級尼羅河郵輪：二人一室面河外艙

˙阿布辛貝聲光秀

˙多項交通工具體驗：騎乘駱駝瀏覽沙漠風光，四輪傳動車奔沙、玻璃潛艇海底風光

˙紅海渡假勝地：胡爾加達住2晚，飯店飲料無限暢飲

˙米娜宮 MENA HOUSE 139 餐廳用餐

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