船眼睛能辨別船種、船尾藏神秘泥鰍　台南新景點古船小秘密

▲台南新景點台灣船園區。



記者陳涵茵／台南報導、攝影

台南新景點台灣船園區在今年2月正式開放參觀，1比1木造古船「台灣成功號」就矗立在安平港旁成為府城最新地標，歷史課本中經典的鄭和下西洋真實呈現在眼前，遊客還能登上船站在船頭，乘著風感受大航海時代的輝煌。

▲台灣成功號1比1仿木船打造。

台南市文化局以1比1打造仿古木造帆船「台灣成功號」，名為成功號不少人誤以為它是仿造鄭成功當時船隻打造，不過導覽員表示它的原型為收藏於日本博物館《唐船之圖》中的寧波船，寧波船又名台灣船，因此決定以此艘古船來仿造，時間艙、穹頂小徑、啟航角、左舷廣場、S貨艙等全依古法製作，前後花了約2年時間才完工。

▲台灣成功號古船原型。



▲台灣成功號真的可以航行，圖為當時下水資料照。



▲船身為紅黑配色。

▲整艘船都是由木頭打造。



▲航海時代船隻必備的防守武器。



台灣成功號全長29.5公尺、高28公尺、重達300公噸，從船頭到船尾通通皆為木造，實際走上船頭揭開古船神秘面紗，能發現古船上有許多小細節被完美復刻，若是注意看可以發現船頭有隻眼睛俗稱「船眼」，相傳看眼珠看向的方向就能辨別船隻屬性為戰艦、商船還是漁船，仿造明鄭時期的台灣船眼睛直視前方為商戰兩用船。另外船尾讓人猜測許久的小蚯蚓圖騰其實是海泥鰍，傳說海泥鰍為龍王女婿能保佑船隻平安。

▲被眾人猜測許久的蚯蚓圖騰，其實是海泥鰍。

雖然成功號停在港邊看起來就像艘巨大模型，不過實際上它真的曾在2010年風光下水過，從安平港航行一小時抵達鹿耳門。雖然台灣成功號已成了地標無法載著乘客啟航，不過遊客若想感受安平港沿岸風光也可以選擇搭乘運河船遊古都。

▲台南運河船能搭船遊古都。



運河船自安億橋漁人碼頭出發，途中經過台南新舊城區、紅樹林自然生態區，行經安億橋、臨安橋和金華橋等12座橋，若夠幸運遇上退潮12座橋都能一次收集，航程中還會經過離水面最低僅60公分的橋墩，遊客低頭蹲下才能通過，超特別的體驗也讓遊客大喊刺激。

▲乘客戴上復古斗笠。



▲運河與夕陽美景。

▲安平定情碼頭德陽艦園區。

台灣船園區周邊鄰近新地景藝術作品大魚的祝福、林默娘公園、德陽艦園區等，距離台南大員皇冠假日酒店也僅需12分鐘車程，適合遊客安排一趟安平航海之旅。

＊1661台灣船園區

地址：台南市安平區安億路139號

費用：全票50元、半票25元，台南市民憑身分證明文件享半票優惠，6歲以下兒童及70歲以上國民憑證免費入園。

時間：週一～週五10：00至18：00，週六、日至20：30。