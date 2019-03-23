再也吃不到好可惜！這3家老牌餐廳因沒人接手而收掉

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1996年開業的高雄市曹家屯酸菜白肉鍋店，在歷經23個年頭，將在今年3月底收攤，原因是老闆做不動要退休。其實，老牌餐廳因沒人接手而收掉不只曹家屯，像是彰化超過60年歷史的老店芳月亭食堂，以及台北市老牌餐廳瑞華餐廳。





▲曹家屯酸菜白肉鍋店決定在3月底歇業。（圖／翻攝Google）



曹家屯酸菜白肉鍋

1996年開業的高雄市曹家屯酸菜白肉鍋店，在歷經23個年頭，將在今年3月底收攤。然而員工透露，其實是老闆做不動要退休，與房租無關，希望大家能讓這家老字號低調歇業。曹家屯有一大特色，就是碳烤豬、牛、及羊肉都可無限續盤，也能另外加點酸白菜，提供許多老客人在冬天或夜晚的好去處。

台南洪芋頭擔仔麵

台南洪芋頭擔仔麵是在地百年老店，是創始者洪芋頭排行第3的孫子洪東英所經營，洪芋頭擔仔麵在第三代洪東英夫婦相繼過世後，第四代因為生涯規劃而決定把洪芋頭擔仔麵結束營業。

擔仔麵是台南最在地美食之一，創始者為洪芋頭，因為是在無法出海捕魚空檔來賣自己研發的擔仔麵、度過小月，因此麵攤就叫度小月擔仔麵。度小月擔仔麵後來在1972年分家，度小月擔仔麵商標權由第三代長孫洪振銘拿到，排行老3的孫子洪東英則是把店名改為爺爺的名字「洪芋頭擔仔麵」。





▲瑞華餐廳傳出熄燈號，預計營業到11月30日止。(圖／取自瑞華餐廳臉書)

瑞華餐廳

在創辦人Trummer過世後接手餐廳主廚的張師傅準備退休了，加上二廚也無意接手，老闆認為無法再提供道地的瑞士美食，於是決定結束營業。Chalet Swiss是瑞華餐廳的英文名字，意思是指「座落在瑞士優美山間的小木屋」，自1978年開幕以來提供布根地火鍋、起士鍋、巧克力火鍋、蘇黎士小牛肉、椒汁明蝦等經典瑞士餐點。