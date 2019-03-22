調酒也能搭餐　新銳主廚李皞與頂尖調酒師合作玩出新風味



▲新銳主廚李皞。（圖／李皞提供）



記者黃士原／台北報導、攝影

於去年（2018年）開幕的餐廳Improptu by Paul Lee，以大膽即興Impromptu、不受菜單形式、料理手法約束為主要風格，意外獲得食客的支持與青睞，是目前台北一位難求的餐廳之一。今年3月除陸續更新菜色外，對於調酒頗有研究的主廚李皞Paul，也突發奇想提出與台灣調酒好手合作的企劃，試圖帶來全新的餐飲搭配觀念與玩法，從3月至5月，每月底IMPROMPTU by Paul Lee 都將與一名頂尖調酒師合作不定期活動，玩出有趣的風味組合。

這次率先合作的對象，便是對於食物擁有絕佳品味、拿下三項世界冠軍、台北吧沐Bar Ｍood的首席調酒師吳盈憲Ｎick Wu，邀請他針對整套菜單設計多款調酒；同時，資深酒界好手，現職為晶華酒店餐飲部副協理孫尚志Allson，也因地緣關係情義相挺，創作一支別出心裁的調酒，加入這場玩味Party。





▲調酒也能搭餐，小牛胸線串燒．佛手柑．芝麻葉．gremolata醬 。● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。（圖／記者黃士原攝）

Improptu by Paul Lee主廚李皞Paul自開業後，空間大膽挑戰現有的餐廳形式，以與賓客將近零高度差、可容14位賓客的吧檯為核心，讓客人可以直接觀察餐點的烹調過程，更可以面對賓客回饋與情緒；另外，餐廳於餐前不提供菜單。在資訊爆炸的時代，Impromptu刻意創造賓客在資訊不完全的狀況下用餐，以直覺感受食物究竟「好不好吃」，而在餐畢，主廚才親自遞上菜單。





▲鯖魚、萵筍、燈籠果、發酵汁。● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

受到完整的西餐教育與啟發，Paul希望傳遞身為華人在西餐世界得到的愉快經驗，因此特別喜歡把台灣人不常接觸到的歐洲、中南美洲醬料入菜，他也樂於挑戰一般食客刻板印象，像是法菜常見的「小牛胸線」，是台灣人並不理解，但極為美味的食材，這次新菜單中主廚以日式串燒的方式呈現，搭配烘烤蛋黃碎與帶有紫蘇風味的韓國芝麻葉，希望帶給台灣朋友不同的味道。





▲鵪鶉．芥蘭．芥菜．阿根廷青醬。



Improptu by Paul Lee套單共有十二道菜，形式仍維持西餐的鋪陳，每道菜都有完整的味覺光譜，不取巧、不炫技，以三至四個元素，達成味道的飽滿與完整。比如新菜醃漬鯖魚主角其實是酸甜的燈龍果，鯖魚帶來鹹香，萵筍則有些苦味，但彼此則能在口中形成完美的平衡。烤鵪鶉則是搭上阿根廷青醬chimichurri，以台灣自製雪裡紅取代醬料中的巴西里葉，加上鵪鶉肉汁、清酒、大蒜、紅蔥頭、紅酒醋與橄欖油製成醬料。





▲上菜前還會用稻草煙燻的熟成豬肉。





▲熟成豬肉．血腸．茄子．羽衣甘藍。



Impromptu by Paul Lee X 吧沐Bar Mood 餐酒搭配活動3月22日舉行，活動分為兩區：餐廳提供餐酒套餐，每人每份3880元＋10%；餐廳外圍麗晶精品迴廊處，則設計為Pop-up Lounge，自下午3點30分起，供應調酒與佐酒小食，除了三款吧沐招牌調酒（價格於250元~280元之間），主廚Paul亦準備三款小食：小牛胸腺串燒（180元）、炸鵪鶉（320元）與黑松露披薩（380元），僅此一場。





▲人氣甜點，白巧克力麵包布． 液態氮鴨肝慕斯。





▲草莓．花椒．萬壽菊。