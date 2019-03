零距離欣賞360°最愜意的倫敦！新高空花園The Garden at 120免費開放

▲倫敦新開幕的空中花園The Garden at 120。(圖/翻攝自官網,下同)

旅遊中心/綜合報導

許多知名的旅遊觀光勝地,總有一兩個可以讓人俯瞰大片景色的高空景點,讓人可以一次飽覽城市景觀,享受悠閒。在英國倫敦提起空中花園,會讓人立刻想起的,就是全歐洲最高的空中花園The Sky Gardon,不過現在到倫敦旅遊的旅人,也能選擇到3月才開幕的「The Garden at 120(120號花園,暫譯)」去免費參觀,完全戶外的開放環境,讓人能在高中空零距離擁抱倫敦美景。

這座免費開放給大眾參觀的新空中花園The Garden at 120,距離知名的Sky Garden非常近,一樣能在頂樓的空中花園飽覽泰晤士河跟倫敦市中心的360度無死角美景。相較於需要事先預約才能參觀的Sky Garden,The Garden at 120不需要預約,只要在開放時間內,隨時都能搭乘電梯直達頂樓,且有別於Sky Garden是室內花園,The Garden at 120是完全開放的戶外花園,不規則形的建築外牆,讓遊客能在自己最愛的角落欣賞不一樣的倫敦市景。

▲不同於知名的Sky Garden只能在室內看風景,The Garden at 120是無死角的戶外空中花園。

The Garden at 120坐落在倫敦市中心,就在One Fen Court大樓的15樓頂樓,是由景觀設計師Latz+Partner所設計,之所以命名為at 120,是因為這棟大樓就位於Fenchurch街120號,位在擁有Sky Garden的Walkie Talkie(台灣俗稱對講機大樓)與The Gherkin(俗稱小黃瓜大樓)兩棟知名建築物之間,在泰晤士河正對面的,就是英國最高的碎片大樓(The Shard)。

未來在這座空中花園裡也會增設食物餐車,讓倫敦上班族也能在此享受悠閒的午間空檔,快趁著剛開放,還沒有太多人知道這座秘密花園前,搶先來看看不一樣的空中美景吧!

▼夏季時營業時間會延後到9點,是能飽覽倫敦夜景的新選擇。

The Garden at 120

開放時間:周一至周五 10:00-18:30 週六至周日 10:00-17:00(4/1開始會進入夏季營業時間,將開放至晚上9點)

官網:https://thegardenat120.com/

地址:120 Fenchurch St, London EC3M 5BA