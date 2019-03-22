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零距離欣賞360°最愜意的倫敦！新高空花園The Garden at 120免費開放

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▲▼倫敦新空中花園The Garden at 120。（圖／翻攝自官網）

▲倫敦新開幕的空中花園The Garden at 120。（圖／翻攝自官網，下同）

旅遊中心／綜合報導

許多知名的旅遊觀光勝地，總有一兩個可以讓人俯瞰大片景色的高空景點，讓人可以一次飽覽城市景觀，享受悠閒。在英國倫敦提起空中花園，會讓人立刻想起的，就是全歐洲最高的空中花園The Sky Gardon，不過現在到倫敦旅遊的旅人，也能選擇到3月才開幕的「The Garden at 120（120號花園，暫譯）」去免費參觀，完全戶外的開放環境，讓人能在高中空零距離擁抱倫敦美景。

這座免費開放給大眾參觀的新空中花園The Garden at 120，距離知名的Sky Garden非常近，一樣能在頂樓的空中花園飽覽泰晤士河跟倫敦市中心的360度無死角美景。相較於需要事先預約才能參觀的Sky Garden，The Garden at 120不需要預約，只要在開放時間內，隨時都能搭乘電梯直達頂樓，且有別於Sky Garden是室內花園，The Garden at 120是完全開放的戶外花園，不規則形的建築外牆，讓遊客能在自己最愛的角落欣賞不一樣的倫敦市景。

▲▼倫敦新空中花園The Garden at 120。（圖／翻攝自官網）

▲不同於知名的Sky Garden只能在室內看風景，The Garden at 120是無死角的戶外空中花園。

The Garden at 120坐落在倫敦市中心，就在One Fen Court大樓的15樓頂樓，是由景觀設計師Latz+Partner所設計，之所以命名為at 120，是因為這棟大樓就位於Fenchurch街120號，位在擁有Sky Garden的Walkie Talkie（台灣俗稱對講機大樓）與The Gherkin（俗稱小黃瓜大樓）兩棟知名建築物之間，在泰晤士河正對面的，就是英國最高的碎片大樓（The Shard）。

未來在這座空中花園裡也會增設食物餐車，讓倫敦上班族也能在此享受悠閒的午間空檔，快趁著剛開放，還沒有太多人知道這座秘密花園前，搶先來看看不一樣的空中美景吧！

▼夏季時營業時間會延後到9點，是能飽覽倫敦夜景的新選擇。

▲▼倫敦新空中花園The Garden at 120。（圖／翻攝自官網）

The Garden at 120
開放時間：周一至周五 10:00-18:30 週六至周日 10:00-17:00（4/1開始會進入夏季營業時間，將開放至晚上9點）
官網：https://thegardenat120.com/
地址：120 Fenchurch St, London EC3M 5BA

關鍵字： 歐洲旅遊 倫敦旅遊 高空花園 空中花園 The Garden at 120

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