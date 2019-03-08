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禁止只拍照就走　奧地利世界最美小鎮2020年起採遊客管制

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奧地利哈爾施塔特。（圖／五福旅遊）

▲奧地利哈爾施塔特。（圖／五福旅遊）

旅遊中心／綜合報導

遊客過量問題在全球頻傳，有「世界最美小鎮」美稱的奧地利哈爾施塔特（Hallstatt），現在也因為遊客過多影響當地人生活，現在宣布從2020年起採取總量管制，每日入城巴士數量限制為1萬3000輛，且停留不超過2.5小時的旅客也不能進入。

哈爾施塔特1997年被列為世界文化遺產，同時入選為世界最美小鎮，緊鄰湖畔的唯美山城，搭上青山綠水，宛如走進童話仙境，讓旅客流連忘返，成為全球旅人到奧地利旅遊必去景點。

奧地利最美小鎮,哈爾施塔特（Hallstatt）在哈爾施塔特湖畔（圖／達志影像／美聯社）

▲奧地利最美小鎮哈爾施塔特湖畔（圖／達志影像／美聯社）

小鎮風光讓無數旅人為之傾倒，更有大陸業者在大陸境內完整復刻小鎮樣貌，吸引許多大陸觀光客想要一睹「本尊」真實面貌，根據統計，從2011年開始，前往哈爾施塔特旅遊的陸客就增加2倍以上，還不包括來自其他地區的海外遊客，爆量遊客湧入小鎮，也嚴重干擾當地居民生活，不但有旅客擅闖居民的家，甚至有空拍機在空中盤旋，嚴重打擾當地人隱私。

為了改善此情況，哈爾施塔特決定採取總量管制，從2020年起，只要是開入小鎮的巴士都必須購買入城票，但門票有限量，且每天入城巴士數量上限為1萬3000輛，若是遊客預計停留時間不超過2個半小時，只想拍拍照就走，也不允許進入小鎮內。

關鍵字： 哈爾施塔特 奧地利旅遊 歐洲旅遊

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