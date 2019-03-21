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BOBBYBOX巴比盒子回來了　進駐Global Mall板橋車站

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▲快餐品牌「BOBBY BOX」進駐Global Mall板橋車站。（圖／環球購物中心提供)
▲快餐品牌「BOBBY BOX」進駐Global Mall板橋車站。（圖／環球購物中心提供)

旅遊中心／綜合報導

2016頂呱呱獨家引進韓國知名休閒快餐品牌BOBBYBOX巴比盒子，復興店因為租約到期而結束營業，不過現在它回來了，即日起進駐Global Mall板橋車站B1美食區，也是目前百貨商場首家店舖。BOBBYBOX巴比盒子主打創意韓式飯盒，搭配速食店的方便快速，無論是上班族想品嚐道地韓食滋味，或是旅客外帶都便利。

BOB(韓文:밥)=飯，以「飯」為核心產品出發點，改良韓國家庭常見的韓食及拌飯，融合傳統文化及時尚潮流，提供全新型態飯的飲食方式。BOBBYBOX 巴比盒子從包裝、調製醬料到食材配置都是經過設計，創造出現代韓食潮牌。

▲快餐品牌「BOBBY BOX」進駐Global Mall板橋車站。（圖／環球購物中心提供)
▲店裝有著搶眼貨櫃工業風。（圖／環球購物中心提供)

韓風十足的鮮黃色系，搭配搶眼的貨櫃工業風，BOBBYBOX帶給人活力的氣息，提供各式BOX套餐、定食到飯捲，像是韓式烤肉、辣炒雞、豬排、炸雞等，一次滿足板橋車站身處多鐵共構，上班族及旅客各有不同需求，同時因應年輕人喜愛自主，套餐都可另外加點配料，如午餐肉、韓式煎餃、起司片等，創造專屬的韓式餐盒。

歡慶開幕，BOBBYBOX推多重好康，3月30日推限定禮，消費滿250元就送限量的BOBBYGUN BOTTOLE 一個；4月3日前平日選購套餐送限量Topping任選劵；4月15日前點任一套餐，加價35元即可獲得巴比棒一支(披薩或地瓜口味)；4月30日前周一至周四憑台鐵、高鐵車票立即享單點9折優惠。

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號(Global Mall板橋車站B1美食街)

關鍵字： 美食情報 新北市美食 BOBBYBOX

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