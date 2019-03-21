全台必看的3處「老梅綠石槽」　看浪花拍打綠色地毯好放鬆

▲石門老梅綠石槽。（圖／蒲．臺島 Gold2TW提供）

旅遊中心／綜合報導

春天到來，除了賞花外，位於海岸邊的老梅綠石槽，也開始鋪上綠色地毯，在海岸線上呈現最美春天樣貌。以下就整理出全台必看的老梅綠石槽風景，趁著假日不妨道海邊走走，吹吹海風，欣賞海岸線上獨特的綠意美景。

▲老梅綠石槽。（圖／網友randyhuang0615提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

新北市

每到春天，北海岸的老梅綠石槽就會開始佔據了社群網站版面。一望無際的海岸線，旅客能在這裡看綠藻全數覆蓋上石槽，配上浪花陣陣，形成季節限定的獨特景觀，吸引許多人前往。

▲夕陽下的老梅石槽。（圖／網友_________weiwei提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

老梅綠石槽是在多年前大屯火山群爆發後，在海邊留下火山礁岩，而經歷了這幾千年來的海浪沖刷及侵蝕，留下堅硬的部份形成溝槽，這類火山岩適合海藻類附著生長，海藻死去後會形成一層石灰質，新的藻類就在這層石灰質上，繼續附著生長，形成循環，堆疊出一層一層的藻礁。

想前往欣賞老梅石槽也必須注意，北海岸及觀音山國家風景區管理處呼籲「禁止踩踏石槽」，如有踩踏石槽經勸導不從，且有損壞自然資源的情形，管理機關得依「發展觀光條例」第62條規定處新臺幣3萬元以上10萬元以下罰鍰，希望遊客能共同維護渾然天成的自然奇景。

▲台南漁光島「老梅綠石槽」。（圖／跟著關關看世界）

台南 漁光島

漁光島有台南後花園美稱，這裡同樣也能欣賞近似老梅綠石槽景觀。一大片青草綠佈滿海灘，抹茶色綠意讓網友形容彷彿隔著螢幕也能嗅到濃郁的抹茶味，前往石門的路途太遙遠，不彷把握時間觀賞令人驚嘆的南部奇景、捕捉清新的綠意美景。

▲小金門烈嶼鄉南山頭綠石槽。（圖／金門攝影協會理事長許進西授權提供，請勿隨意翻攝）

金門 烈嶼鄉（小金門）

於烈嶼鄉南山頭營區下方的海岸，擁有金門地區唯一的玄武岩景觀外，這裡同樣能欣賞一整片綠石槽美景，宛如鋪在岩石上的綠色地毯，成為此時到烈嶼鄉必看季節限定景點。

▲小金門烈嶼鄉南山頭綠石槽成當地新景點。（圖／金門攝影協會理事長許進西授權提供，請勿隨意翻攝）

金門攝影協會理事長許進西表示，若從九宮碼頭騎車出發，約10分鐘車程就能抵達，這片海岸是金門國家公園於2018年在當地舉辦活動時偶然發現，許進西指出，若想欣賞南山頭綠石槽，最佳月份是3月至4月中旬，現在正是最佳欣賞時刻。民眾可以先上網查詢每天潮汐，在退潮前後各一小時是最推薦的拍照與觀賞時間。