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宛如仙境！金門烈與鄉新祕境「南山頭綠石槽」　即日起美到4月中

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▲▼小金門烈嶼鄉南山頭綠石槽。（圖／金門攝影協會理事長許進西授權提供，請勿隨意翻攝）

▲小金門烈嶼鄉南山頭綠石槽。（圖／金門攝影協會理事長許進西授權提供，請勿隨意翻攝）

記者蔡玟君／採訪報導

台灣經典小鎮之一的金門烈嶼鄉，現在又有全新祕境景點能去！位於烈嶼鄉南山頭營區下方的海岸，一整片綠石槽美景，宛如鋪在岩石上的綠色地毯，成為此時到烈嶼鄉必看季節限定景點。

▲▼小金門烈嶼鄉南山頭綠石槽。（圖／金門攝影協會理事長許進西授權提供，請勿隨意翻攝）

▲退潮前後一小時是欣賞南山頭綠石槽最好時候。（圖／金門攝影協會理事長許進西授權提供，請勿隨意翻攝）

提到綠石槽，大部分人首先聯想到的就是北海岸老梅綠石槽，但其實位於小金門烈嶼鄉，也擁有一整片綠石槽海岸。由於這片美麗的綠石槽就位在南山頭營區下方，因此當地人就稱為「南山頭綠石槽」，同時也是金門地區唯一玄武岩地質景觀。

▲▼小金門烈嶼鄉南山頭綠石槽。（圖／金門攝影協會理事長許進西授權提供，請勿隨意翻攝）

▲小金門烈嶼鄉南山頭綠石槽美景。（圖／金門攝影協會理事長許進西授權提供，請勿隨意翻攝）

金門攝影協會理事長許進西表示，若從九宮碼頭騎車出發，約10分鐘車程就能抵達，這片海岸是金門國家公園於2018年在當地舉辦活動時偶然發現，許進西指出，若想欣賞南山頭綠石槽，最佳月份是3月至4月中旬，現在正是最佳欣賞時刻。民眾可以先上網查詢每天潮汐，在退潮前後各一小時是最推薦的拍照與觀賞時間。

▲▼小金門烈嶼鄉南山頭綠石槽。（圖／金門攝影協會理事長許進西授權提供，請勿隨意翻攝）

▲小金門南山頭綠石槽也是金門地區唯一玄武岩地質景觀。（圖／金門攝影協會理事長許進西授權提供，請勿隨意翻攝）

除了南山頭綠石槽外，這裡也能近距離欣賞玄武岩地質景觀，金門國家公園更在南山頭營區規劃密室脫逃活動，民眾可預約報名。此外，有戰地秘境之稱的大膽島已於3月1日正式開放，烈嶼鄉作為前進大膽島觀光的唯一門戶，加上越來越多新景點被發掘，方便旅客能串聯，規劃一系列遊程，感受金門戰地與自然風光。

關鍵字： 南山頭綠石槽 小金門 烈嶼鄉 金門旅遊

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