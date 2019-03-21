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亞洲首間金普頓酒店插旗台北　下一站日本東京計劃2020登場

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▲金普頓大安。（圖／記者陳涵茵攝）

▲亞洲首間金普頓落腳台灣，同時也是台北首間寵物友善星級飯店。

記者陳涵茵／台北報導

亞洲第一間金普頓品牌於21日在台北正式開幕，不僅成為新地標也為東區觀光注入新血，金普頓酒店是北美第一家高檔商務精品酒店品牌，如今亞洲首站來到台灣，融入在地文化特色打造充滿「台灣味」的國際級酒店，洲際酒店集團大中華區首席營銷官王藺：「亞洲下一站將前進日本。」

▲洲際酒店集團大中華區首席營銷官王藺。（圖／記者陳涵茵攝）

▲洲際酒店集團大中華區首席營銷官王藺。

金普頓飯店從舊金山起家，海外第一間展店位於荷蘭的阿姆斯特丹Kimpton De Witt Amsterdam，當時融合許多荷蘭本土設計師與藝術家的作品，採用歐式極簡風格，247間的客房完整呈現了17世紀荷蘭黃金時代風格。2019年首次進攻亞洲市場，邀請國際級華人設計圈的巨擘如恩設計研究室Neri & Hu親自操刀，以台北摩登又保有傳統、慢活又充滿活力的獨特性，將二丁掛、窗花、鐵窗等台灣老屋建築元素巧妙融入飯店細節中，令人眼睛為之一亮。

▲洲際酒店集團大中華區首席營銷官王藺。（圖／記者陳涵茵攝）

▲大同電鍋小擺設與台灣味十足的肩頸按摩棒是王藺最喜歡的兩個金普頓大安飯店特色。

為何亞洲首站選擇台北？面對外界疑問，洲際酒店集團大中華區首席營銷官王藺自信表示，台灣觀光市場未來發展蓬勃有潛力，台灣人旅遊風氣盛加上東北亞、東南亞客人都喜歡來鄰近的台灣小旅行，且台北是座有溫度、有活力的城市，亞洲文化總是給人繁忙的印象，該如何在城市裡找到綠洲，集團考量後認為台北東區就是個完美選擇，金普頓大安酒店位於大安巷弄內，鬧中取靜恰好符合品牌需求。

▲大安金普頓,金普頓飯店,寵物友善。（圖／記者陳涵茵攝）

▲飯店衛浴設備以台灣鐵窗為靈感創造空間透視感。

洲際酒店集團看好台灣市場，近幾年積極在台拓點目前已有7間酒店、4個品牌進駐，也透露接下來還有6間酒店正在簽約洽談中，加上近期收購六善養生及酒店集團規模更加龐大，王藺表示未來將在台東知本打造高級度假酒店。對於市場需求觀察，她也提到集團在全球超過一億會員、旗下酒店超過5千間，金普頓落腳台灣同時也可將歐美客源帶來台灣。另外，金普頓品牌亞洲下一站將前往東北亞，預計2020年將在日本東京新宿登場，接著前進東南亞峇里島，一步步拓展亞洲版圖。

關鍵字： 星級飯店 洲際酒店集團 金普頓

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