首度在台上市！Lady M推出讓人少女心爆發的粉紅夢幻千層　



▲櫻花莓果千層蛋糕。（圖／Lady M提供)



旅遊中心／綜合報導

Lady M本季以「粉紅色」作為主題色，推出以春季花香為靈感的「櫻花莓果千層蛋糕」，這款春季中最唯美浪漫的限定款將於4月3日在台灣首度上市。

首度在台灣上市的櫻花莓果千層蛋糕(單片280元，九吋2,800元)，以日本琦玉縣所產的櫻花果醬與主廚特別調製的草莓果泥，調和出如吉野櫻般的淡粉色奶油，夾在薄嫩蛋皮之中。最上層的粉色鏡面，是由櫻花果醬與白巧克力製成的甘納許，再灑上桃粉色的覆盆子粉點綴，夢幻柔美。

另外，Lady M特別在SOGO台北復興館設計全球第一間、也是全球唯一的粉紅門市，4月4日-4月7日連假期間只要身著粉紅色服飾或任何粉色配件、妝容，於Lady M粉紅門市不限消費金額，即可獲得外帶套餐優惠券乙張，數量有限，送完為止。





▲六吋玫瑰千層蛋糕。(圖／Lady M提供)

而在母親節前夕，Lady M特別推出適合小家庭一起分享的六吋玫瑰千層蛋糕，蛋皮間均勻抹上調入白蘭地的卡士達奶油，最上層是淡粉色的玫瑰果露鏡面以及可食用玫瑰花瓣，玫瑰千層蛋糕六吋1,800元，4/8-4/22開放網路預購。

Lady M粉紅期間限定店

地點：SOGO台北復興館B2 (台北市忠孝東路三段300號)

時間：4/4-5/15；週日~週四/10:00~21:30；週五、週六及例假日前一天/10:00~22:00 (售完為止)，只限外帶。

◎特別活動

1. 4/4-4/7身著粉紅色服飾或任何粉色配件、妝容，不限消費即可獲得外帶套餐組合券乙張。(數量有限，送完為止)

2. 4/4-4/30消費滿1,500元(含)，即可獲得抽獎券一張，最大獎為六吋玫瑰千層蛋糕。(數量有限，抽完為止)