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對身分證、屬豬免費、買一送一！「清明連假」3間樂園優惠

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▲水上自由落體,尖叫無底洞。（圖／劍湖山提供）

▲劍湖山世界首波宣布「身分證對對碰」優惠，只要身分證數字有「5、2、1」三碼即可享最低99元優惠。（圖／劍湖山提供）

旅遊中心／綜合報導

4月初將迎來清明4天連假，各大主題樂園相繼推出門票優惠，位在雲林的劍湖山世界首波推出身份證對對碰優惠，凡旅客身分證字號裡有「5、2、1」三碼，即可以最低99元入園，另外還有兩間樂園也分別推出免費入園和買一送一優惠，趕緊揪親朋好友筆記下來。

為搶攻清明連假商機，劍湖山世界首波宣布「身分證對對碰」優惠，只要身分證數字有「5、2、1」三碼即可享優惠，對中一碼399元；對中2數字可享299元；3個數字都有的人則可以99元入園，旅客需出示身分證以備查驗，基本上是人人有獎。

▲▼遠雄海洋公園-海豚劇場精彩演出。（圖／觀光局提供）

▲花蓮遠雄海洋公園於4月3日至7日推出「生肖屬豬者」免費遊園。（圖／觀光局提供）

另外，花蓮遠雄海洋公園也於4月3日至7日推出「生肖屬豬者」免費遊園，現場需出示身分證，兒童則憑健保卡及戶口名簿影本供查驗，12歲以下之花蓮鄉親可享免費入園（需由一位成人陪同入園）。

位在苗栗頭份的尚順育樂世界，則祭出「清明連假買一送一，兩人只要899元」，及「12歲以下兒童免費入園」雙重優惠，萬坪的室內空間提供了18項不同風格的主題遊樂設施，即使下雨天也能玩得盡興。

關鍵字： 樂園優惠 劍湖山 劍湖山世界 遠雄海洋公園 尚順育樂世界 清明連假

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