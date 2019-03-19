已開7成！竹子湖「海芋田」沉醉雪白幸福　20日造景完工

▲2019竹子湖海芋季29日開跑，圖為財福海芋田。（圖／臺北市政府產業發展局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

一年一度的竹子湖海芋季於29日登場，但花況不等人，海芋現在就提前開了7成，主辦單位表示，仍保留去年最夯的花鞦韆，其他造景會跟去年不一樣，農民仍趕工10處地景設計，預計明天（20）可全數完工。

竹子湖一年中最美季節到來！趕在花季正式開始前，已有不少民眾上山賞花、採花、拍美照，雪白海芋與青綠山谷相映襯，伴隨飄散過來的雲霧，隨手拍都仙氣破表，到5月底之前都能賞花。





▲竹子湖海芋季3月17日花況。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

攝影玩家Molly表示，兩天前她到現場拍攝，發現名陽圃、財福海芋田最多遊客，以「花海鞦韆」成吸睛焦點的名陽圃，入口是一棟小木屋咖啡館，後方還有一座歐風庭園，因地勢較高，居高臨下的位置能將農田和海芋盡收眼底；而財福海芋田一望無際的海芋映襯山景，坐落的位置最適合來拍攝日出。

▲名陽匍的入口是一棟小木屋咖啡館，後方還有一座歐風庭園。（圖／記者徐文彬攝）

北市產發局表示，去年海芋季以「幸福部卡點」打造10大打卡點，今年主題則設定為「數數海芋」，以數一朵海芋，許一個有你的願望為主軸，營造10處白色系地景，像是坐在鞦韆上賞海芋、許願卡等造景，預計20日可完成，完工後勢必再度成為熱門打卡所在。

除入口處海芋意象地景佈置外，在清明節4月4日至4月7日期間，於海芋大道苗榜花園前廣場舉辦海芋「心創市集」，現場布置海芋攤車，並仿歐洲市集風格，展售北市各區農特產及海芋相關商品。延續去年獲好評的竹子湖旅行郵局，今年也跟中華郵政合作推出海芋季限量明信片和紀念郵戳。

▲2019竹子湖海芋季29日登場，花況現已達7成以上。（圖／翻攝自海芋季粉絲專頁）

海芋季期間每逢假日（含週休二日），仰德大道常態性例假日管制外；竹子湖地區湖田橋西經海芋大道方向實施順時針單向行駛交通輸導措施。因竹子湖地區路幅有限，建議民眾多利用捷運搭配公車或搭接駁車前往。掌握即時花況，民眾可上「2019年竹子湖海芋季網站」查詢，或撥北投區農會推廣部02-28924185分機340詢問。

2019年竹子湖海芋季

活動期間：108年3月29日至108年4月28日（花期至5月底）