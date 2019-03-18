走進童話世界！宜蘭新景點　梅花湖「斑比山丘」4月開幕

▲宜蘭梅花湖新景點斑比山丘即將開幕。（圖／斑比山丘提供）

記者蔡玟君／台北報導

宜蘭又有新景點即將開幕！位於冬山鄉的梅花湖畔，有業者利用這片綠意與小山坡，打造全新療癒系景點「斑比山丘」，讓旅客可以近距離與小鹿接觸，像是走進迪士尼動畫《小鹿斑比》世界中一般，預計於4月1日起試營運。

▲斑比山丘內有廣闊的綠地。（圖／斑比山丘提供）

斑比山丘位於冬山鄉梅花湖畔，整座園區占地約200坪左右。園方表示，未來在這片綠色山丘上會有25隻梅花鹿，在營業時間時，會讓梅花鹿在草地上自由散步，旅客也可以走進其中，與梅花鹿互動，甚至體驗親手餵食胡蘿蔔、地瓜等飼料，在冬山鄉山水綠意襯托下，宛如走進童話世界般。

▲斑比山丘內有25隻梅花鹿。（圖／斑比山丘提供）

園方表示，斑比山丘未來將分成梅花鹿、咖啡、商品三大區域，咖啡則是邀請羅東當地手工咖啡館美美子進駐，提供手工蛋糕與咖啡單品；商品則多為自行研發，未來也計畫與各界藝術家合作，推出斑比山丘專屬周邊。

斑比山丘預計於4月1日起開始試營運，每人入園門票為200元，試營運期間只要購票入園，就會提供一份手工布丁和飼料一份。園方也表示，由於目前部分區域仍在施工當中，因此確切地址有待日後另行公布。

營業時間：早上10點至下午17點