南港老爺3/21正式開幕　南港首家提供自助Check in設計酒店



▲南港老爺行旅3月21日正式開幕。



記者黃士原／台北報導

3月1日起試營運的南港老爺行旅，是老爺酒店集團繼台中大毅老爺行旅之後，於南港軟體園區旁、斥資將近5億元成立，也是大南港地區唯一的品牌設計精品酒店，由於緊臨南港軟體園區、南港展覽館，客群鎖定商務客，像是剛結束的工具機展，在展出期間的南港老爺是呈現客滿。南港老爺3月21日正式開幕。

南港老爺行旅館（The Place Taipei）內共設有179間客房，一間以義法料理為主軸的餐廳「Soft Kitchen」、最多可以接待120人的多功能會議廳，及空中戶外花園。房型有一大床、二單人床，可滿足不同族群客人旅宿需求，另外有9間的行旅套房與10間的風格客房，這是老爺行旅內坪數最大的二種房型。全館室內設計聘請荷蘭Mecanoo設計團隊，經調查在地歷史文化，酒店的室內空間設計結合了過去（茶業）與未來（科技園區），將南港兩個獨特的特性結合於一體。





▲自助Check in服務。





▲自己就能自助Check in服務。



南港老爺行旅館內餐廳〈Soft Kitchen〉，有大片玻璃帷幕採光絕佳，除了供應房客早餐、假日早午餐、晚間輕食外，並於週間提供精緻商務套餐，希望爭取周邊辦公商圈外食上班族、展覽客到此用餐消費。菜單上除有義大利麵、燉飯等風味佳餚外，也有紐約客牛排、油封鴨腿、爐烤寶石魚等主廚特製主菜可以選擇。





▲一大床房間。





▲二單人床房間。





▲風格客房。





▲行旅套房的沙發。

而南港老爺行旅也是老爺酒店集團旗下第一間、也是此區首先提供「自助Check in」服務的設計酒店，來自世界各地的旅客，只要事先於線上預訂房間，入住時不必經由櫃台Check in，加快進退房作業時間。

為慶祝南港老爺即將正式開幕，即日起至5月31日止，可雙人入住旅人客房乙晚(含早餐)，平假日同價，住宿費3,699元；而館內餐廳Soft Kitchen也祭出三重優惠，除了早餐四人同行一人免費，也祭出午餐特惠，提供精緻午間套餐可享85折等。





▲健身房是24小時開放。





▲以義法料理為主軸的餐廳「Soft Kitchen」。





▲Soft Kitchen的牛排料理。

